Від змії до простреленого ока: найкращі тогорічні образи знаменитостей на Геловін

Голлівудські зірки кожного року з нетерпінням чекають на святкування Геловіну, аби продемонструвати свої страхітливі образи. Навіть попри те, що святкування через пандемію коронавірусу не виглядає таким помпезним, як колись, зірки все одно обирають лячні костюми та проводять вечір в колі своєї сім’ї.

Кожного року образи голлівудських зірок заслуговують особливої уваги. Знаменитості готують для своїх фанатів страхітливі образи у вигляді змії чи простреленого ока, або ж роблять ставку на сексуальність та постають перед камерами в ролі геловінської медсестри або у відкритому костюмі Медузи Горгони.

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Для святкування Геловіна відомий футболіст Девід Бекхем зі своєю донькою Харпер Севен перетворилися на вампірів. Вони приміряли однакові чорні светри з гарбузами, мило посміхаючись на камеру з вампірськими іклами.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Американська світська левиця Кім Кардашян приміряла на собі образ американської активістки із захисту прав великих кішок Керол Баскін. У ролі Джо Екзотика, який прославився завдяки фільму "Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля" виступив друг знаменитості Джонатан Чебан. Вони позували на тлі клітки з дітьми в костюмах тигрів.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Супермодель Кендалл Дженнер приміряла сексуальний костюм. Вона постала перед камерами в образі Памели Андерсон у фільмі Barb Wire.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Співачка Хелсі перетворилася в найпопулярніший геловінський образ серед дівчат – головну героїню мультфільму "Труп нареченої".



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Гейлі Бібер обрала для Геловіна образ сестри Ретчед із серіалу Netflix. Такий аутфіт модель вибрала не випадково, адже героїня роману Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілдред Ретчед - безжальна медсестра, яка тримала в страху пацієнтів психіатричної клініки.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Кайлі Дженнер приміряла костюм кобри. З ніг до голови знаменитість одягнулася в look зі зміїним принтом — колготки, декольтоване боді, рукавички, а також масивний головний убір у вигляді голови кобри з іклами.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Голлівудська акторка Голлі Беррі позувала перед камерою з макіяжем у стилі калавера — головного символу мексиканського Дня мертвих.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

А от Кортні Кокс здивувала фанатів своєю зачіскою у геловінську ніч. Надихнувшись своєю роллю у хоррорі "Крик 3", вона показала обстрижений чубчик в короткій стрижці.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Співачка Холзі на Геловін "залишилася без ока". Вона показала фанатам страхітливий макіяж з рваними ранами та кров’ю.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму