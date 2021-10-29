Кожного року образи голлівудських зірок заслуговують особливої уваги. Знаменитості готують для своїх фанатів страхітливі образи у вигляді змії чи простреленого ока, або ж роблять ставку на сексуальність та постають перед камерами в ролі геловінської медсестри або у відкритому костюмі Медузи Горгони.

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Для святкування Геловіна відомий футболіст Девід Бекхем зі своєю донькою Харпер Севен перетворилися на вампірів. Вони приміряли однакові чорні светри з гарбузами, мило посміхаючись на камеру з вампірськими іклами.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Американська світська левиця Кім Кардашян приміряла на собі образ американської активістки із захисту прав великих кішок Керол Баскін. У ролі Джо Екзотика, який прославився завдяки фільму "Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля" виступив друг знаменитості Джонатан Чебан. Вони позували на тлі клітки з дітьми в костюмах тигрів.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Супермодель Кендалл Дженнер приміряла сексуальний костюм. Вона постала перед камерами в образі Памели Андерсон у фільмі Barb Wire.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Співачка Хелсі перетворилася в найпопулярніший геловінський образ серед дівчат – головну героїню мультфільму "Труп нареченої".



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Гейлі Бібер обрала для Геловіна образ сестри Ретчед із серіалу Netflix. Такий аутфіт модель вибрала не випадково, адже героїня роману Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілдред Ретчед - безжальна медсестра, яка тримала в страху пацієнтів психіатричної клініки.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Кайлі Дженнер приміряла костюм кобри. З ніг до голови знаменитість одягнулася в look зі зміїним принтом — колготки, декольтоване боді, рукавички, а також масивний головний убір у вигляді голови кобри з іклами.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Голлівудська акторка Голлі Беррі позувала перед камерою з макіяжем у стилі калавера — головного символу мексиканського Дня мертвих.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

А от Кортні Кокс здивувала фанатів своєю зачіскою у геловінську ніч. Надихнувшись своєю роллю у хоррорі "Крик 3", вона показала обстрижений чубчик в короткій стрижці.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму

Співачка Холзі на Геловін "залишилася без ока". Вона показала фанатам страхітливий макіяж з рваними ранами та кров’ю.



Образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму