Тож якщо ви ще не встигли придбати собі модель для спекотної погоди, поспішіть це зробити. А ми розповімо, на які дизайни варто звернути увагу при покупці.

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Стильні вбрання з вирізами

Цьогоріч відверті вбрання буквально заполонили уяву дизайнерів. Очільники модних домів втілювали свої ідеї в оригінальних та незвичайних витинаннях. Вони не боялись оголяти ключиці, талію та спини моделей. Зараз знайти трендову річ з вирізами – не проблема. Полиці магазинів переповнені стильними топами, сукнями та спідницями з епатажним дизайном.

Ще однією перевагою цього вбрання є його просте стилізування. Сукня, яка оголяє частини тіла, не потребує додаткових яскравих аксесуарів, адже вона і так зробить ваш образ яскравим та довершеним.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Літні колекції 2021

Працювали зі стильними моделями багато дизайнерів, але найуспішніше втілював тренди на подіумі бренд Cult Gaia. Їхня колекція SS2021 буквально просочена оригінальними витинаннями. Дизайнер Жасмин Ларіан заповнював оголені частини тіла аксесуарами та скріплював деталі вбрання за допомогою стильних кілець. Колекція слугує справжнім натхненням для поціновувачів відвертих моделей.

Очільник бренду Maygel Coronel теж гарно повправлявся з відвертими образами. Він доповнив літні сукні стильними зав'язками та сміливо оголював талії дівчат.

Сміливцем можна назвати бренд Jonathan Simkhai. Вони чимало експериментували з вирізами на спині. Їхні сукні чудово підійдуть для спекотного сезону. Не менш вдалими були спроби замінити традиційну тканину на шнурки. Незвичайні зав'язки неабияк підкреслюють талії моделей.

Anna Quan теж стали амбасадорами нової тенденції. Вони створювали універсальні сукні та костюми з отворами різних форм. Їхні трикотажні вбрання полюбились багатьом інстаграм-зіркам.

Модний дім Brandon Maxwell цьогоріч творив красу у нетрадиційній манері. Модельєр підготував для подіуму розкішні сукні з неординарними рішеннями. Але особливу увагу прикували до себе майки світового лейбла. Вони стали універсальним та простим відображенням сучасних тенденцій. Таку річ можна поєднати як зі штанами палаццо, так і зі стильною спідницею.

Aya Muse підхопили тенденцію модного дому та створили, як доповнення, стильні спідниці з витинаннями. Бренд також представив чимало суконь з модними віяннями.

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Досвід фешн-інфлюенсерок

Стильні геометричні вирізи полюбили багато інстаграм-зірок. Дівчата взялись сміливо демонструвати тенденції у модних образах. Відверту сукню не побоялась навіть приміряти вагітна модель Паола Турані.



