Штанний костюм у вертикальну смужку давно відноситься до строгого дрес-коду, однак зараз модні блогери одягають жакети або костюми під час звичайних прогулянок, оскільки це вбрання додає родзинки повсякденному образу.

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Костюм у смужку – це класика, яка нікуди не зникає, адже жакет чудово підходить для стилізацій з різними елементами гардероба. Мінімалістичний виріб, що ідеально вписується в повсякденний, робочий та діловий образ додає лаконічності зовнішньому вигляду та органічність жіночого образу.

Смужка на костюмі може бути тонкою, ледь помітною, або широкою – все залежить від ваших вподобань. Найпопулярніший варіант – чорне вбрання у білу смужку.

32-річна шведська модель Ельза Госк продемонструвала на собі ідеальний костюм, що складається з жилетки і штанів. Стильний виріб манекенниця одягнула від бренду 4th & Reckless, доповнивши аутфіт класичними кедами та сумкою Celine.



Стильні образи з речами у вертикальну смужку / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи з речами у вертикальну смужку / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Британська модниця Алісія Родді зробила ставку на вкорочений жакет та штани. Зверху вона одягнула темну шубу, втім для фото тримала її в руках, позуючи перед камерою у стильному аксесуарі – сонцезахисних окулярах.



Стильні образи з речами у вертикальну смужку / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Fashion-інфлюенсерка зі Швеції Еллен Клаессон обирає маскулінний жакет з гіперболізованою лінією плеча. Модниця також показує вдалий аутфіт поєднуючи жакет у вертикальну смужку з кофтою у горизонтальні лінії.



Стильні образи з речами у вертикальну смужку / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи з речами у вертикальну смужку / Фото з інстаграму інфлюенсерки