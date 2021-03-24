На початку весни погода досить часто мінлива. Лише донедавна на вулиці сніжило, але навіть попри покращення погоди, нас все одно ще чекають такі погодні умови, як пориви вітру чи дощ. Саме для таких днів варто подбати про верхній одяг, який підходить для теплої пори.

Весна – найкращий період для оновлення гардеробу та модних експериментів. Попри відносно теплу погоду та сонце за вікном, в цей період всі завершують свій образ верхнім одягом. Він може бути легким, який вберігає від холоду та, водночас, демонструє всю красу весняного образу.

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У прохолодний сезон верхній одяг є головним предметом образу. Під нього підбирається основний look і додаткові аксесуари. Саме тому дуже важливо мати декілька правильних і універсальних виробів, які легко комбінуються.

Навесні найкраще обирати верхній одяг легкого крою, силуету та ніжних відтінків. Модні тренди верхнього одягу на весну досить різноманітні і дозволяють серед широкого асортимент вибрати практичний і універсальний варіант.

Трендовий верхній одяг

Приталене пальто та стиль 60-х

"У цьому сезоні, в першу чергу звертаємо вашу увагу на пальто в стилі 60-х. На актуальність такого фасону повпливав образ головної героїні серіалу "Ферзевий гамбіт", яка своїми стильними комбінаціями зробила цю модель бажаною", – йдеться в школі стилю.



Стилісти також згадали про модель, яка актуальна поза часом – пальто приталеного силуету. Образи з таким варіантом верхнього одягу будуть виглядати більш жіночно та витончено.



Верхній одяг для теплої пори року / Фото з інстаграму Pump Your Style



Верхній одяг для теплої пори року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Тренч довжини максі

Тренч – це той елемент гардеробу, який залишається дуже популярними з сезону в сезон. Змінюються лише актуальні фасони та довжини. Fashion-експерти радять придивитися навесні до тренчів довжини максі. Така модель легко комбінуватиметься зі штанами, спідницями, сукнями, бермудами чи легінсами.



Верхній одяг для теплої пори року / Фото з інстаграму Pump Your Style



Верхній одяг для теплої пори року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Кейпи

"Не найбільш універсальний, але дуже цікавий елемент гардеробу, який додасть родзинки образу. Кейпи не всім підійдуть за настроєм та стилем. Але якщо така модель верхнього одягу вам близька, красиві варіанти знайдете в будь-якому ціновому сегменті", – йдеться в інстаграм-дописі.



Верхній одяг для теплої пори року / Фото з інстаграму Pump Your Style



Верхній одяг для теплої пори року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Стьобані куртки

Тренд на стьобані речі з нами вже не перший сезон та не здає свої позиції. Стьобані куртки можна носити з джинсами, розширеними штанами, легінсами, високими чобітками, спідницями та масивними черевиками.



Верхній одяг для теплої пори року / Фото з інстаграму Pump Your Style



Верхній одяг для теплої пори року / Фото з інстаграму Pump Your Style