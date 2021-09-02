Венеційський кінофестиваль 2021: розкішні образи зірок на червоній доріжці

1 вересня в Італії розпочався 78-ий Венеційський кінофестиваль. Цього року подію відкрив фільм іспанського режисера Педро Альмодовара "Паралельні матері". Всього в конкурсі брати участь буде 21 фільм, втім поки що увагу всіх прикувала червона доріжка, на якій зібралися знаменитості.

До 11 вересня на острові Лідо щодня будуть проходити покази, а головні актори фільмів, моделі та світські знаменитості демонструватимуть свої найкращі наряди від знаменитих Будинків моди. Та попри все, найбільший ажіотаж навколо червоних доріжок збирає перший день відкриття та закриття.

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На відкриття червоної доріжки завітала Панелопа Крус, Гелен Міррен, Ізабель Юппер, Сара Сампайо, Барбара Палвін, Мейсі Вільям, Джорджина Родрігес, Ідріс Ельба та багато інших.

Особливу увагу до публіки прикувала іспанська акторка Панелопа Крус. Саме вона зіграла головну роль у фільмі Педро Альмодавара "Паралельні матері". Знаменитість вийшла на червону доріжку в кутюрній сукні від улюбленого бренду Chanel.

На острів Лідо, яке щороку стає столицею світового кінематографу, зустрічаючи своїх знаменитих гостей на Венеційському кінофестивалі, завітали Елайза і Амелія Спенсер. Незабаром на великому екрані покажуть фільм "Спенсер" про їхню тітку принцессу Діану, головну роль в якому зіграла Крістен Стюарт.

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Венеційський кінофестиваль заснований в 1932 році вважається одним з найбільш важливих кінематографічних подій нарівні з фестивалями в Каннах і Берліні. До цієї події знаменитості готують особливо ретельно, продумуючи свої світські виходи до дрібниць. Якими образами вражала червона доріжка в день відкриття – дивіться далі.

Пенелопа Крус в Chanel Haute Couture



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Амелія і Елайза Спенсер в Alberta Feretti



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Б'янка Балті в Dolce&Gabbana



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Анна Делло Руссо в Ermanno Scervino



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Грета Ферро в Armani Privé



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Ізабель Юппер в Armani Privé



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Барбара Палвін в Armani Privé



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Гелен Міррен в Dolce&Gabbana



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Адріана Ліма в Etro



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Джорджина Родрігес в Ermanno Scervino



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images

Сара Сампайо в Armani Privé



Знаменитості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з Getty Images