Вечірня сукня для богині: Жюлі Феррері показує ідеальне плаття з вирізами на осінь – фото

Популярна французька інфлюенсерка Жюлі Феррері – це втілення жіночності та елегантності. Дівчина обожнює легкі блузи, сорочки, костюми та сукні. Архітекторка з Корсики робить ставку на жіночі образи, підкреслюючи свою фігуру. В останньому дописі Жюлі продемонструвала на собі ефектну сукню, яка підійде для холодної пори року.

Основну частину гардероба інфлюенсерки складає базовий гардероб. Саме на його основі дівчина складає свої стильні образи, які легко повторити модницям. Француженка живе в сонячному місті Аяччо, тому замість базових класичних кольорів та пастельних відтінків, її одяг забарвлений в різноманітні кольори.

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Для осіннього періоду Жюлі вирішила залишити колір на блузах та светрах та обрала для вечірнього виходу чорну сукню зі сріблястими нитками. У своєму інстаграмі блогерка написала, що це «вечірня сукня для богині».

Інфлюенсерка обрала виріб від локального бренду La Semaine Paris. Чорна сукня на довгий рукав оздоблена ефектним вирізом збоку з додаванням сріблястих кілець, що робить сукню особливо вражаючою.

Плаття щільно прилягає до тіла завдяки еластичному трикотажному люрексу, тож ідеально підкреслить струнку фігуру. Коштує сукня "Жасмин" на сайті понад 6 тисяч гривень.

Жюлі розпустила волосся та нафарбувала губи яскравою червоною помадою. Прихильники в коментарях пишуть, що в цій сукні Жюлі виглядає занадто красиво та просто по-королівськи.



Ефектне плаття Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Ефектне плаття Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки