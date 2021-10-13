Основну частину гардероба інфлюенсерки складає базовий гардероб. Саме на його основі дівчина складає свої стильні образи, які легко повторити модницям. Француженка живе в сонячному місті Аяччо, тому замість базових класичних кольорів та пастельних відтінків, її одяг забарвлений в різноманітні кольори.

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Для осіннього періоду Жюлі вирішила залишити колір на блузах та светрах та обрала для вечірнього виходу чорну сукню зі сріблястими нитками. У своєму інстаграмі блогерка написала, що це «вечірня сукня для богині».

Інфлюенсерка обрала виріб від локального бренду La Semaine Paris. Чорна сукня на довгий рукав оздоблена ефектним вирізом збоку з додаванням сріблястих кілець, що робить сукню особливо вражаючою.

Плаття щільно прилягає до тіла завдяки еластичному трикотажному люрексу, тож ідеально підкреслить струнку фігуру. Коштує сукня "Жасмин" на сайті понад 6 тисяч гривень.

Жюлі розпустила волосся та нафарбувала губи яскравою червоною помадою. Прихильники в коментарях пишуть, що в цій сукні Жюлі виглядає занадто красиво та просто по-королівськи.



Ефектне плаття Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Ефектне плаття Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки