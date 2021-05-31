Вчимося носити жакет за прикладом Гейлі Бібер: неперевершені образи

24-річна модель Гейлі Бібер постійно вражає мережу своїми бездоганними образами. В арсеналі знаменитості – обтислі мінісукні, трендові джинси та штани, модні сумки, окуляри та головна родзинка – жакети, які досить часто Гейлі приміряє у своїх стильних виходах.

Потрапляючи в об’єктиви стрітстайл-фотографів білявка кожного разу демонструє на собі стильні аутфіти.

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Успішна американська модель вже давно диктує тренди світовим модницям. Допомагає їй в цьому стилістка Мейв Рейлі. Дружина канадського співака Джастіна Бібера обожнює жакети розміру оверсайз з наплечниками, тож в цьому базовому елементі гардероба її можна побачити найчастіше.

Під час свого недавнього виходу знаменитість одягнула чорну мінісукню без бретельок від бренду Acne Studios, яку поєднала зі шкіряним подовженим жакетом чорного кольору.

Образ модель доповнила чорними сабо на підборах та улюбленим зеленим клатчем від Bottega Veneta. Нотку брутальності Гейлі додала завдяки чорним сонцезахисним окулярам. Такий аутфіт підійде для вечірньої прогулянки.

Гейлі Бібер любить яскраві сумки, якими розбавляє образ складений у пастельних кольорах. Вирушаючи по робочих справах знаменитість одягнула бежеві штани з розрізами внизу та жакардовий піджак з гіперболізованими наплечниками від Bottega Veneta.

Доповнили образ знаменитої білявки голубі туфлі-човники від AMINA MUADDI та блакитна сумка-клатч.

Ікона стилю Гейлі Бібер добре знається на трендах, тож залюбки додає до своїх аутфітів актуальні елементи гардероба. Цього сезону особливу популярність завоювали штани кльош. Їх манекенниця приміряла з чорним корсетом від Versace, який одягнула під зелену водолазку.

Вишуканий look знаменитість доповнила синім жакетом, чорною сумкою-клатчем та захисною маскою.

Гейлі Бібер додала сексуальності своєму образу завдяки тонкому кардигану лимонного кольору, який вона защепила на один ґудзик. Зверху вона одягнула шерстяний жакет сірого кольору.

Образ довершили стильні широкі джинси, під які Гейлі одягнула жовті босоніжки з гострим носком. Завершальним штрихом стала жовта сумка-клатч.