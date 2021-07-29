Камін завжди вважався символом затишку. Проте через складність конструкції дозволити його міг тільки власник приватного будинку, адже у квартирі встановити камін було практично неможливо.

Завдяки розробкам ірландської компанії Dimplex все змінилося. Саме ці виробники вперше створили заміну класичного дров'яного каміна, запропонувавши безпечні, прості в обслуговуванні і монтажі вироби, створені за технологією Opti-Myst. Компанія Dimplex пропонує близько 30 моделей цієї серії, різних по дизайну і виконанню.

Серед всієї лінійки парових камінів Opti-Myst можна виділити серію Engine, яка складається з 2 моделей. Ці каміни здобули популярність, адже мають найдемократичніші ціни серед класичних парових камінів з обігрівом.

Відеоогляд електрокамінів Dimplex Engine 400 і Dimplex Engine 600:

Технологія візуалізації полум'я Opti-Myst

Як у всіх парових камінах Dimplex Opti-Myst, візуалізація полум'я в камінах Dimplex Engine побудована на підсвічуванні водяної пари, яку створює ультразвуковий парогенератор. По суті паровий камін працює як зволожувач повітря, якісно покращуючи мікроклімат в приміщенні.

Такі каміни не потребують встановлення додаткових комунікацій для відводу продуктів горіння або дорогого палива, потрібні тільки розетка і звичайна вода. Крім цього, парові електрокаміни повністю безпечні для дітей і тварин, оскільки при роботі їхній корпус не нагрівається, а вихідна пара має температуру на кілька градусів вищу кімнатної.



На фото електрокамін Dimplex Engine 400

Обслуговування такого каміну також максимально просте. Власникам потрібно 1 – 2 рази на місяць чистити його щіточкою, яка йде в комплекті з каміном Dimplex. Завдяки всім цим перевагам парові каміни виграють у порівнянні з біокамінами і камінами на дровах, які вимагають заходів пожежної безпеки, витрат на паливо і створюють труднощі в монтажі та обслуговуванні.

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Конструкція Dimplex Engine 400 і Dimplex Engine 600

Dimplex Engine 400 і 600 відрізняються тільки розмірами, а саме шириною каміна. Перша модель має 490 мм, а Dimplex Engine 600 – 646 мм. Висота і глибина обидвох конструкцій однакова – 700 і 255 мм відповідно.

На фото електрокаміни Dimplex Engine 600 і Dimplex Engine 400

Є невеличка хитрість: сама топка з муляжем дров у камінах Engine – це електрокаміни Dimplex Cassette 400 і Dimplex Cassette 600. Ці моделі належать до камінів касетного типу, або так званих острівних камінів, які можна вбудовувати в нішу і на огляді залишається тільки муляж дров із візуалізацією полум'я. Таким чином картинка вогню проглядається на 360 градусів.



На фото електрокамін Dimplex Cassette 400

Dimplex Cassette можна вбудовувати у портал. Якщо вам не важлива функція обігріву, якої касетні електрокаміни не мають, то краще розглянути такі пристрої. Вони теж мають зображення вогню, але допоможуть заощадити близько 30%.

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Муляж дров Dimplex Engine

Муляж дров в електрокамінах Dimplex Engine не мають вбудованих світлодіодів, як це реалізовано, наприклад, в Dimplex Cassette 1000. Однак завдяки спеціальній конструкції при роботі каміна дрова просвічуються, створюючи ефект тління.



На фото муляж дров Dimplex Engine 600

Дрова масивні, мають структуру обгорілого поліна і навіть при вимкненому каміні виглядають неабияк реалістично.

Функція обігріву Dimplex Engine

У верхній частині корпусу каміни Engine мають вбудований тепловентилятор на 2 кВт. Цієї потужності вистачить, щоб обігріти приміщення до 25 квадратних метрів. Забір і видув повітря відбувається через решітки, які розміщені вгорі на внутрішній стінці каміна. Також є додаткові решітки забору повітря на передній частині. За бажанням потужність обігрівача можна зменшити до 1 кіловат-години.

Крім цього, в камін вбудований термостат, за допомогою якого ви можете здійснювати регулювання температури повітря у приміщенні. Виставивши бажані параметри, камін буде підтримувати їх, автоматично вмикаючи і вимикаючи тепловентилятор. Ця функція допоможе створити комфортний мікроклімат в приміщенні і значно зменшити споживання електроенергії.

Функція регулювання інтенсивності полум'я

Завдяки функції регулювання інтенсивності полум'я можна керувати потужністю парогенератора, вибирати висоту і насиченість вогню.

Управління електричним каміном



На фото електрокамін Dimplex Engine 600

Управління електричним каміном здійснюється з пульта дистанційного керування та з панелі управління, яка розміщена на корпусі каміна.

Установка електрокамінів Dimplex Engine

Каміни можуть встановлюватися в портал, або монтуватися в нішу в стіні. Особливості конструкції тепловентилятора, а саме розміщення решіток забору повітря у внутрішній частині каміна, дають можливість повністю зашивати корпус каміна, залишаючи на огляд тільки вікно візуалізації полум'я.



На фото електрокамін Dimplex Engine 400

Додаткова решітка забору повітря має таку конструкцію, яка запобігає блокуванню забору повітря. Перед встановленням каміну потрібно передбачити доступ повітря для роботи парогенератора. Решітка забору розміщена внизу, тому в цій частині конструкція має мати отвір в ніші або порталі.