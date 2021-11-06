Нова лінія абай, створена креативним директором П’єрпаоло Піччолі, є частиною спеціальної інсталяції в Doha Design District, яка також містить вироби з колекції Valentino Des Ateliers Haute Couture.

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Піччолі створив 15 унікальних абай, які належать до вбрання високої моди. В основі дизайну лежить скромність, дизайнер добре попрацював з кольорами, пропорціями та кроєм, щоб створити загальне відчуття легкості та елегантності.



Кутюрна колекція абай від Valentino / Фото з The national news

У своїх виробах дизайнер використав сміливі відтінки: крепова абая відтінку фуксії, виріб з органзи зі срібною вишивкою та червоно-вишневою підкладкою.



Кутюрна колекція абай від Valentino / Фото з The national news

Інші абаї виготовлені з помаранчевого кашеміру з оксамитовим палантином і сріблястими блискітками та насиченого зеленого кольору з великим бантом на шиї. Одним з видатних виробів є тиснена золота абая з люрексом з блідо-рожевою кашеміровою підкладкою.

Кутюрні вироби – задоволення не з дешевих, втім у найбагатшій країні світу придбати абаю від П’єрпаоло Піччолі захотіли стільки модниць, що на купівлю речей вишикувалася черга.

У мережі пишуть, що П’єрпаоло Піччолі не єдиний кутюр’є, який створив традиційне вбрання для жінок на Близькому Сході. Вже незабаром бренд Christian Dior вперше представить понад 200 кутюрних виробів для мусульманських жінок.