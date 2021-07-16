Колекція-феєрверк: Valentino представив Couture осінь – зима 2021/22

Модний будинок Valentino представив кутюрну колекцію у помпезному будинку Арсеналу у Венеції. Креативний директор П’єрпаоло Піччолі залучив до створення колекції 15 майстрів, які працюють у різних художніх жанрах, кожен з яких представив свій погляд.

Попри масштаб колекції та різноманітність образів, все вбрання об’єднане яскравими та насиченими кольорами: чистим блакитним, ніжним рожевим, помаранчевим, насиченим фіолетовим, сонячно-жовтим.

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Силуети відтворювали всю майстерність Valentino. Мінімалістичні кейпи в традиціях 1960-х років мали ошатніший вигляд завдяки об’ємним капелюхам з пір’я, струмливі сукні-халати з високими розрізами створювали надзвичайний ефект під час ходіння, а багатошарові образи випромінювали легкість і невагомість.

Особливо ефектно виділилася лінійка вечірніх образів. П’єрпаоло Піччолі представив з художниками пухнасті міні, які прикрашені каскадом шлярок, сукні в стилі діснеєвських принцес – до підлоги, з вузьким ліфом та пишною спідницею.

П’єрпаоло Піччолі запрошував кожного художника до розмови про створення сукні віч-на-віч. Результатом такого підходу стала колекція діалогів, що дозволяє простежити, як із зіткнення двох точок зору народжується нова ідентичність, навіки відбита в сукню,

– йдеться на сайті Valentino.

Колір феєрверків присутній не лише на вбранні. Стилісти випустили моделей на подіум заручившись допомогою візажистів, які зробили яскраві масивні стрілки в тон до вбрання, яке презентували манекенниці.



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue