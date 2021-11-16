Для нової фотосесії Розі не зрадила своєму стилю та підібрала елегантні речі в класичних кольорах. Знаменитість є палкою любителькою трикотажу, класичних сорочок та штанів палаццо. Інфлюенсерка вже декілька сезонів поспіль показує стильні образи, які комбінує між собою у своєму інстаграм-профілі, за яким стежить понад 12 мільйонів користувачів.

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Британська супермодель постала на обкладинці глянцю в ефектному коричневому шкіряному тренчі, який одягнула поверх боді. Знаменитість доповнила свій образ коричневими чоботами на підборах зі своєї нової колекції з італійським брендом Gia. Перед об’єктивом фотографа Розі позувала на тлі сірої стіни, повністю оголивши одну ногу.



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Любителька різноманітного верхнього одягу пастельних відтінків, приміряла на собі класичне кашемірове пальто молочного кольору. Під низ вона одягнула голубу сорочку та чорні штани. Красуня також позувала на кріслі у штанному костюмі, у бежевому пончо з ботфортами на підборах, шкіряних штанах, кардигані та білій трикотажній сукні.

В мережі Розі називають "королевою трикотажу", оскільки саме вона створює найбільше образів на основі цього матеріалу вже кілька сезонів поспіль.



Фантастична фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Фантастична фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Фантастична фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Фантастична фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Фантастична фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі