Вагітна Кайлі Дженнер вперше за 5 років не прибуде на Met Gala: згадуємо образи світської левиці

Світська левиця та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер повідомила своїй понад 200-мільйонній аудиторії, що цього року не буде присутня на fashion-події Met Gala. 24-річна знаменитість згадала свої образи з 2016 по 2019 рік. Минулого року подію перенесли, тому на неї не потрапив ніхто.

14 вересня у музеї Метрополітен, що у Нью-Йорку відбудеться Met Gala – це щорічний захід зі збору коштів на користь Інституту костюма. Він знаменує собою відкриття щорічної виставки у музеї. Щороку святкова подія має різну тему виставки, що задає тему для вечірніх суконь. Усі гості повинні обрати образ відповідно до запропонованої теми.

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Щороку сімейство Кардашян вражає публіку своїми розкішними образами, втім у 2021 році вагітна Кайлі Дженнер не долучиться до своїх сестер. У своєму інстаграмі вона зазначила, що їй сумно з цього приводу, тож вирішила разом з підписниками згадати свої найкращі виходи.

Нещодавно мільйонерка підтвердила свою вагітність та поділилася з фанатами світлиною в особливому стані. Кайлі позувала з досить округлим животом. Ймовірно, вона перебуває на останніх тижнях вагітності, і саме тому відмовилася від престижної події.

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У 2016 році Кайлі Дженнер прибула на Met Gala у розкішній сріблястій сукні від Balmain. Красуня позувала перед камерою із зачіскою каре чорного кольору.



Кайлі Дженнер на червоній доріжці Met Gala / Фото з інстаграм-сторіз

У 2017 модель стала білявкою та одягнула бежеву прозору сукню від Versace, розшиту каміннями.



Кайлі Дженнер на червоній доріжці Met Gala / Фото з інстаграм-сторіз



Кайлі Дженнер на червоній доріжці Met Gala / Фото з інстаграм-сторіз

Вже за рік світська левиця знову кардинально змінила імідж та постала на червоній доріжці перед камерами фотографів з чорнявим волоссям.

Вона зачесала волосся в пучок та приміряла чорну сукню-бюстьє з вирізом на животі та довгим шлейфом від Alexander Wang.



Кайлі Дженнер на червоній доріжці Met Gala / Фото з інстаграм-сторіз

Найбільш вражаючим образом красуня запам’яталася під час останнього виходу у 2019 році. Поруч з Тревісом Скоттом зірка Кайлі Дженнер красувалася у фіолетовій сукні Versace зі шлейфом з пір’ям та масивними рукавами. Її образ довершувала фіолетова перука.



Кайлі Дженнер на червоній доріжці Met Gala / Фото з інстаграм-сторіз



Кайлі Дженнер на червоній доріжці Met Gala / Фото з інстаграм-сторіз