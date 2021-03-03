Модель Емілі Ратажковскі на останніх місяцях вагітності вдалася до низки фотосесій, які демонструють її особливий стан. Емілі не лише сексуально демонструє пишний бюст та округлений живіт, але й без будь-яких вагань публікує в мережі повністю оголені кадри.

Прихильники 29-річної моделі спокійно сприймають її бунтарську поведінку та повне заперечення рамок пристойності. Нові світлини манекенниці вже зібрали понад 500 тисяч вподобань та тисячі коментарів.

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Після того, як Емілі розбурхала мережу сміливими оголеними кадрами на увесь ріст, модель вирішила трохи прикрити тіло та одягнулася у чорний костюм. Знаменитість позувала у своїй квартирі у чорному подовженому жакеті, яке одягнула на оголене тіло. Довершували образ чорні широкі штани.

Ратажковскі продемонструвала пружні груди та вагітний живіт, форма якого засвідчує, що знаменитість вже перебуває на останніх тижнях вагітності.

Модель вклала волосся прямими хвилями та зробила ніжний макіяж. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями та довгими чорними стрілками підвела очі. А на губах Емілі красувалась бежева помада.