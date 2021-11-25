Португальська модель та світська левиця Джорджина Родрігес перебуває в дуже особливому стані. Цивільна дружина футболіста чекає на появу близнюків. Нещодавно знаменитість покаталася з кермом свого автомобіля та не опустила можливості зробити кілька фото.

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У Манчестері, де живе Джорджина зі своїм коханим та дітьми, вже досить прохолодно, тож дівчина показала на собі ефектний зимовий аутфіт.

Образ Джорджини Родрігес

Модель одягнула під низ сірий топ та комфортні широкі спортивні штани, які входили до комплекту.

Зверху знаменитість приміряла білосніжну шубу нижче колін. Свій образ модель доповнила біло-сірими кросівками та модним головним убором – чорною бейсболкою.

Вона зав’язала стильну довгу косу, довершила свій аутфіт сережками-камінцями з коштовного каміння та зробила ніжний макіяж на обличчі.

Головною родзинкою образу стала сумка Himalaya Birkin 30 pre-owned від люксового бренду Hermès. Молочна сумка з коричневими вставками по боках коштує 248 тисяч євро (майже 7 мільйонів гривень).



Модний образ Джорджини Родрігес / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Джорджини Родрігес / Фото з інстаграму моделі