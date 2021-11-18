Універсальний набір: 5 аксесуарів, які мають бути в кожної дівчини

У кожної дівчини повинна бути основна база аксесуарів, які допоможуть зробити образ цікавішим і довершенішим.

Усі дівчата знають про базовий гардероб – біла сорочка, футболка, спідниця-олівець, жакет, чорні штани, лофери та джинси. Ці універсальні речі добре поєднуються між собою, а також до них можна легко підібрати інші елементи гардероба.

Дивіться також 4 сумки, які залишаться модними незалежно від сезону і трендів: фото улюблених аксесуарів зірок

Такий універсальний набір існує і в аксесуарах. До списку входять прикраси, якими ви можете доповнити свій образ. Практичні базові прикраси допоможуть вам створити безліч різних аутфітів.

Золотий ланцюжок

До основи основ належить класичний золотий ланцюжок. Він може бути тонким, з масивними ланками, з кулоном або багатоярусний. Зараз модниці віддають перевагу великим геометричним моделям.



Стильні базові аксесуари / Фото з Pinterest

Сережки-пусети

Пусети – універсальний аксесуар, своєрідне "маленьке чорне плаття" серед всіх прикрас. Найбільш популярні сережки – перлові пусети, які є чудовим доповненням до будь-якого образу.



Стильні базові аксесуари / Фото з Pinterest

Годинник

Класичний наручний годинник – незмінний аксесуар, який ніколи не вийде з моди. Тонкий наручний годинник на металевому або шкіряному браслеті буде прекрасним доповненням до офісного та розслабленого образу.



Стильні базові аксесуари / Фото з Pinterest

Сережки-хупи

Сережки-хупи – це прикраси кільця або напівкільця. Найперевіреніший варіант – позолочені прикраси невеликого розміру, які підійдуть практично під будь-який стиль. Окрім цього, є цікавіші варіанти з бісером чи перлинами.



Стильні базові аксесуари / Фото з Pinterest

Намисто з перлин

Такий аксесуар завжди вважатиметься класикою, втім кілька сезонів тому намисто з перлин стало надзвичайно популярним. Перлинна нитка, популяризована Коко Шанель, знову посідає почесне місце у скриньках модниць по всьому світу. Втім зараз у моді не звичайні перли, а мініатюрні намистинки.



Стильні базові аксесуари / Фото з Pinterest