Здається, що з приходом холодів виглядати стильно, жіночно і елегантно просто неможливо. Зима – це час об’ємних пуховиків, довгого шарфа обв’язаного навколо шиї, шапки та масивних черевиків. Втім французькі модниці руйнують ці стереотипи. Секрети французького стилю досі намагаються розгадати багато світових модниць.

Француженкам вдається з мінімальним зусиллям завжди виглядати романтично і вишукано. Живим прикладом цьому служить Джейн Біркін, яка в 74 роки може дати фору будь-якій модниці на Тижні моди, пише 24 канал.

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Француженки одягаються так, щоб ніхто не помітив їхніх старань. Істинно французький стиль не наслідує моду з ніг до голови. Звісно, француженки чудово розбираються у модних тенденціях та вміють визначити бренд, лише подивившись на одяг, однак повністю одягнутися у люкс для француженок – поганий тон.

Модниці зі світової столиці моди вміють поєднувати вбрання дорогого люксу з одягом купленим у мас-маркеті. А от ультрамодну обнову з останньої колекції, француженки залюбки поєднають з вінтажним одягом з бабусиного гардероба.

Щоб надихнути вас на модні подвиги, радимо уважніше придивитися до французьких образів з інстаграму.

Улюблені речі француженок

Пальто на запах

Француженки дуже люблять пальта будь-яких кольорів та фасонів, а судячи з їхніх інстаграм-сторінок, найбільшу перевагу вони надають пальтам на запах. Таке пальто на будь-якій жінці виглядатиме неабияк жіночно. Пальто на запах окреслює силует та підкреслює лінію талії. У такому верхньому одязі з легкістю можна виглядати вишукано і витончено.



Стильні французькі образи / Fashion Likes

Джинси кльош

Витончені мешканки Франції у холодну пору року роблять ставку на денім. Модниці люблять одягати джинси кльош, які повернулися до нас з 70-х років. Такий фасон джинсів візуально робить ноги довшими.



Стильні французькі образи / Fashion Likes

Взуття на підборах

Один із маленьких секретів, який допомагає француженкам виглядати витончено і жіночно – взуття на підборах. Навіть взимку представниці французького шику не розлучаються з ботильйонами та ботфортами.



Стильні французькі образи / Fashion Likes

Об’ємний светр

Французький стиль – це поєднання речей з чоловічого плеча та чогось по-справжньому жіночного. У холодну пору француженки поєднують светр з джинсами по фігурі.



Стильні французькі образи / Fashion Likes

Шуба з овчини

Модна екошуба з овчини зараз перебуває на піку популярності. Теплу, затишну і стильну шубу зараз одягають всі світові знаменитості та інфлюенсери.



Стильні французькі образи / Fashion Likes

Шапка біні

Стильні французькі модниці доповнюють свої зимові образи шапкою біні, яка вже встигла стати справжнім мастхевом. З такою шапкою і вуха не мерзнуть, і вишуканість зберігається.



Стильні французькі образи / Fashion Likes