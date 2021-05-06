Улюблений аксесуар знаменитостей – сумки By Far: як їх носять Гейлі Бібер, Ірина Шейк та інші

Цього сезону популярність здобувають маленькі сумки витягненої форми з короткою ручкою. Культова марка By Far зробила все для того, щоб знаковий аксесуар 1990-х носили всі знаменитості. Тепер цю сумку можна побачити у Гейлі Бібер, Белли Хадід, Кендалл Дженнер та інших.

Бренд By Far у 2016 році заснували три жінки – сестри-близнючки Валентина Ігнатова й Сабіна Жошева та їхня найкраща подруга Дениця Бумбарова.

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Модель сумки одразу сподобалася багатьом світовим трендсеттерам, зіркам стрітстайлу, а також супермоделям та іншим знаменитостям.

By Far спеціалізується на випуску аксесуарів, які натхненні естетикою кінця 1990-х – початку 2000-х. З моменту виходу дебютної колекції, бренд швидко почав набирати популярність. Серед прихильників цієї марки – акторки Софі Тернер та Шарлотта Генсбур, співачки Бейонсе та Дуа Ліпа, моделі Ірина Шейк, Ельза Госк, Кайлі Дженнер.

Супермодель Ірина Шейк зібрала чималу колекцію сумок від бренду By Far – від мініваріантів до середніх моделей. Знаменитість носить їх у будь-яку пору: взимку з шубами та пуховиками, навесні – з жакетами і тренчами.

Сумки Rachel, Mini і Uma, створені в Австралії й виготовлені вручну в Болгарії, цього сезону стали невіддільним атрибутом модних дівчат. Сумки пасують до футболок з джинсами, шовкових суконь, штанних костюмів.