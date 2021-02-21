Британська акторка Одрі Гепберн відрізнялася настільки вишуканим стилем, що його досі хочуть повторити жінки з усього світу. Найбуденніший одяг на собі Одрі підносила, як витвір мистецтва.

Класика – це те, що ніколи не вийде з моди і завжди буде актуальним. Такою класикою є стиль Одрі Гепберн – головної зірки фільмів "Сніданок у Тіффані" та "Римські канікули".

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Як грамотно підібрати образи 40-х та 50-х років, щоб вони гармонійно вписалися в сучасну реальність? Перш за все, радимо звернути на улюблені елементи гардеробу Одрі, аксесуари та взуття. Мода циклічна, тож навіть у 2021 році можна знайти чимало цікавих речей тих часів, які зараз популярні.

Які предмети гардероба любила Одрі?

У гардеробі акторки переважали прості топи та кардигани, класичні штани, сорочки, що тримають форму та капрі до середини щиколотки. Також вона любила характерні однотонні лаконічні костюми насичених відтінків. Їх акторка доповнювала мінімалістичними аксесуарами.



Стиль Одрі Гепберн / Фото з інстаграму "Стильно і доступно"

У гардеробі Одрі Гепберн було чимало стильних та елегантних пальт А-силуету з вовни або твіду.



Стиль Одрі Гепберн / Фото з інстаграму "Стильно і доступно"

Щодо суконь, то в акторки було величезне розмаїття силуетів: плаття-футляр, А-силует, прямі, моделі з обтислим верхом і розширенням від талії. Що стосується довжини, то основна частина суконь була в довжині міді. Якщо міні, то тільки із закритою зоною декольте.

Справжньою легендою стало маленьке чорне плаття створене Юбером де Живанши. Гепберн доповнювала його довгими рукавичками, окулярами і перловим намистом.



Стиль Одрі Гепберн / Фото з інстаграму "Стильно і доступно"



Стиль Одрі Гепберн / Фото з інстаграму "Стильно і доступно"

Серед найулюбленіших аксесуарів акторки – окуляри з оправою "котяче око", або масивні круглі моделі. Хустки і капелюшки невеликого розміру, а також лаконічні структуровані сумки середнього розміру.

Одрі Гепберн любила взуття на низькому ходу, або невеликих підборах kitten hill.



Стиль Одрі Гепберн / Фото з інстаграму "Стильно і доступно"

Акторка вміла чудово розставляти акценти на перевагах своєї фігури і грамотно підкреслювала тонку талію, витончені зап'ястя і щиколотки, а також злегка акцентувала декольте і довгу красиву шию.



Стиль Одрі Гепберн / Фото з інстаграму "Стильно і доступно"

Розглядаючи її кольорову палітру, можна помітити, що знаменитість здебільшого віддавала перевагу ахроматам і нейтральним пастельним відтінкам. Її неможливо було зустріти в строкатих образах, яскравих кольорах або насичених принтах.



Стиль Одрі Гепберн / Фото з інстаграму "Стильно і доступно"