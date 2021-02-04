Chanel випустив ролик про улюблену музику Коко Шанель. Відео вже розлетілося мережею, зацікавивши музичний смак не лише меломанів, але й прихильників легендарної кутюр'є.

Джерело: Harper's Bazaar

Габріель Шанель була людиною творчою, тож натхнення черпала з різних видів мистецтва.

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Коко Шанель – це більше, ніж кутюр'є. Коко Шанель – це революційна історія про тендітну жінку, яка зуміла створити інше уявлення про світову моду.

У неї одягалися дружини заможних чоловіків, аристократки зі знатних сімей і найвпливовіші жінки Франції. Коко відрізнялася від місцевих модельєрів стриманим стилем, який при цьому не втрачав розкішності.

Коко обожнювала розкішні інтер’єри та картини знаменитих художників. Втім мало людей знає про музичні вподобання модельєрки. У рамках проекту Inside Chanel французький бренд детально розповів про музичний смак дизайнери.

В опублікованому ролику розповідається, що слухала Габріель досить різноманітну музику від церковних гімнів до джазу в нічних клубах, від арій, зіграних на роялі в її салоні, до рок-концертів в Лондоні.

Зазначається, що дизайнерка була прихильницею композитора Ігоря Стравінського, рок-музиканта Johnny Hallyday, групи The Beatles і інших.

Відеоролик з улюбленою музикою Коко Шанель: дивіться онлайн