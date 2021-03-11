Популярний український дизайнер Жан Гріцфельдт розповів, на які елементи гардеробу цієї весни треба звернути особливу увагу.

Жан Гріцфельдт – один із топових українських дизайнерів. У його вбрання одягаються більшість вітчизняних зірок, а його колекції завжди зухвалі, сміливі та екстравагантні. Шити красиві і модні сукні Жан хотів ще з дитинства, тож напрямок його роботи приносить дизайнеру суттєве задоволення.

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Журналістам дизайнер назвав 5 основних речей, які треба встигнути придбати цієї весни, аби залишатися завжди стильними та модними.

Захисна маска та рукавиці

У період пандемії Жан Гріцфельдт не міг обійти стороною заходи безпеки, тож порадив усім запастися захисною маскою та рукавицями. Дизайнер зазначає, що якщо підібрати маску в тон одягу, то вона буде гармонійно виглядати з образом.

Спортивний костюм

"Не знаю, чи помітили ви, але зараз частіше, ніж раніше, можна зустріти перехожих у спортивних костюмах. А все тому, що за час карантину люди ще більше звикли одягатися максимально зручно. Я не кажу, що це якийсь тотальний глобальний тренд, це лише один із напрямів у моді цього року", – зазначив дизайнер.

Довгі сукні

За словами дизайнера, сукні з шовку та кашеміру – мастхев весни 2021. Такі сукні зручні, елегантні та дуже жіночні.

Топ з ланцюжків

Жан Гріцфельд зазначає, що використання сіток в одязі навесні буде особливо популярним. До прикладу, можна придбати топ з ланцюжків, який вдало комбінується з сорочками чи жакетами.

Ліф

"Білизна вже тривалий час є не просто чимось функціональним, а повноцінною частиною гардеробу. Дівчата носять ліфи, що нагадують бюстгальтери, як повноправну деталь образу", – заявив дизайнер.

Жан радить додати у свій весняний гардероб більше оранжевого кольору та не забувати про трендовий смугастий та квітковий принт.