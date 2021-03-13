Один з найвидатніших чоловіків в українській модній індустрії Андре Тан назвав основні тренди весни. У своєму інстаграмі він розповів, які речі варто придбати модницям цього сезону.

Досить часто на своїй особистій сторінці в інстаграмі, український модельєр Андре Тан ділиться корисними порадами, які стосуються моди. Новий допис дизайнер вирішив присвятити одній з найцікавіших тем – трендам весни.

Читайте також Стильні прикраси цієї весни: на що треба звернути увагу

Андре Тан зазначає, що для того, щоб виглядати трендово, варто додати у свій образ лише 1-2 елементи гардеробу, що належать до хітів цієї весни.

Ґудзики з кристалами

Такі ґудзики створять ніжний і жіночний образ. Андре Тан пише, що якщо не можете знайти виріб з красивими ґудзиками, не полінуйтеся перешити їх в майстерні. Дизайнер застерігає від прикрас і яскравого макіяжу в портретній зоні.



Поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Масивні коміри

Цього сезону комірем можна розбавити навіть базову сорочку і зробити прекрасний акцент на портретну зону. Якщо у вашому гардеробі ще залишилися коміри з перлинками – краще їх викиньте.



Поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Сумочки для телефонів

"Пам'ятаєте гаманці-монетниці, які не несуть в собі ніякої користі? Ну якщо, звичайно, ви не розплачуєтеся монетами. Цей тренд благополучно переродився в чохли на шнурках. Купуйте таку сумек негайно", – наголошує Андре Тан.



Поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Вирізи на одязі

Щодо вирізів, то цієї весни можна дати волю своїй фантазії: спідниці, жакети, штани і навіть аксесуари. Дизайнер наголошує, що це мають бути вирізи, а не дірки! Важливо не перестарайтеся, оскільки образ повинен виглядати лаконічно і сексуально.



Поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Сітка

"Я не про авоську, з якої наші бабусі ходили за молоком. Тут все просто: доповнивши базову комбінацію сукнею-чохлом з сітки, ви можете зовсім не переживати про аксесуари, адже образ виглядатиме завершеним. До речі, цей тренд залишиться з нами до кінця літа", – зазначив Андре Тан.



Поради від Андре Тана / Фото з інстаграму