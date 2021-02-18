Українська дизайнерка Світлана Бевза на Тижні моди у Нью-Йорку представила свою нову колекцію. Вбрання осінньо-зимового сезону бренд BEVZA вирішив представити в білому віртуальному просторі, подібному до аркуша паперу.

Український бренд BEVZA активно завоював головний подіум світу. Це вже не вперше Світлана Бевза показує творіння за межами своєї країни.

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У 2019 році Бевза була визнана найкращою дизайнеркою жіночого одягу в Україні. Тепер одяг з її колекцій одягають усі світові знаменитості. Серед шанувальників українського бренду – такі світові зірки, як Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, Кендалл Дженнер та інші.

Нова колекція бренду BEVZA

У своїй колекції Світлана Бевза продовжує ділитися українським культурним спадком та цінностями через нові колекції. Для створення осінньо-зимового вбрання дизайнерка надихнулася ключовою фігурою в українській історії – княгинею Ольгою, яка правила країною у Х столітті.

Нова колекція бренду BEVZA уособлює унікальну жіночу силу, адже Ольга була зразковим прототипом сучасної жінки. За основу був узятий головний убір княгині Ольги – балаклава, що стала ключовим предметом колекції.

Цей крій балаклави особливий, тому що він символізує значущість наших жінок, яку представляє княгиня Ольга. А ще зручна в’язана балаклава зроблена в нашому ключовому кольорі — білому,

– зазначила Світлана Бевза.

До початку колекції балаклаву вже приміряли на собі Катерина Осадча, Джамала, Надія Шаповал, Валерія Бородіна та багато інших.

Символом колекції також стали колоски. Вони означають, що весь отриманий урожай також починається із чистого аркуша паперу й нового етапу.

BEVZA застосовує до своїх колекцій перероблені матеріали та активно впроваджує екологічні технології. Накидка з меланжу зроблена з перероблених пластикових пляшок, а жилети ручного в’язання – це перероблений текстиль з тканин попередніх колекцій.

Основу форми нової колекції становить трикутник – характерна форма для української традиційної хустки. Вона виражена в трикутних формах кишень та розрізах на куртках. З трикутника формується поясна сумка, спідниці та в’язані накидки.



Осінньо-зимова колекція BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осінньо-зимова колекція BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осінньо-зимова колекція BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осінньо-зимова колекція BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осінньо-зимова колекція BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осінньо-зимова колекція BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осінньо-зимова колекція BEVZA 2021/2022 / Vogue