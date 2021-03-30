Українські сестри-фотографи зняли рекламу для Calvin Klein: пікантні кадри

Сестри Євгенія і Тетяна Постернак стали авторами нової фотосесії для білизняного бренду Calvin Klein. Нова колекція #MYCALVINS Calvin Klein поєднує у собі зразки спідньої білизни і деніма.

Співпраця українок із Calvin Klein

Українки з Києва вже тривалий час живуть у США та співпрацюють з такими модними брендами, як Tiffany & Co., Jacquemus, Mansur Gavriel та іншими. Нові знімки з кампейну Calvin Klein вже з'явились в мережі.

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"Ми побудували зйомку на ідеї близькості, зосередивши увагу на текстурі…" – так розповіли про свою співпрацю з брендом сестри Постернак.

На знімках можна побачити традиційні білі та сірі комплекти зручної білизни, а також джинсові вироби. Сестри зняли речі з дуже цікавих ракурсів, а деякі фото особливо вразили своєю пікантністю.

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Для перегляду усіх фото гортайте праворуч: