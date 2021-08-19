Багінський, Бевза та Віта Кін: речі яких українських дизайнерів обирають голлівудські зірки

За 30 років Незалежності Україна заявила про себе на увесь світ. Вбрання українського бренду одягають закордонні зірки першої величини – від Мадонни, Демі Мур, Кетрін Зети-Джонс до сучасних супермоделей Джіджі Хадід та Емілі Ратажковскі. Капелюхи Руслана Багінського налічують ледь не цілу колекцію у Белли Хадід, а одяг бренду TTSWTRS охоче приміряє на собі дівчина Ілона Маска – співачка Граймс.

Зі здобуттям Незалежності України, модна індустрія почала розвиватися в новому руслі. У 1997 році Ірина Данилевська, Володимир Нечипорук, Сергій Бизов, Лілія Пустовіт і Соня Забуга вирішили організувати в Україні модний показ національних масштабів. Написавши лист до Палати моди Франції з проханням надати положення про проведення Тижня моди, команда влаштувала перший на пострадянському просторі офіційний Тиждень моди.

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Моду на українське вперше підхопила дизайнерка Лілія Пустовіт. У 1999 році вона створила колекцію суконь з використанням національного колориту та етнічних мотивів. У 2001 році українських політиків почали одягати дві львівські дизайнерки – Оксана Караванська та Роксолана Богуцька.

Згодом увесь український бомонд одягали Андре Тан, Лілія Літковська, Олексій Залевський та багато інших дизайнерів. Українські бренди відкривали свої бутики в Європі, однак світові знаменитості почали приміряти одяг від наших дизайнерів значно пізніше.

Вбрання українського бренду з року в рік набирало популярності, втім лише у 2014 році стався модний спалах, який назавжди перевернув fashion-індустрію. Попит на український бренд зріс від початку Революції Гідності. Сукні, прикрашені вишитим орнаментом, і традиційні вишиванки викликали зацікавленість за кордоном.

Спочатку світові знаменитості одна за одною виблискували на світських заходах в українських вишиванках та сукнях, а згодом почали масово додавати у свої гардероби вбрання від наших дизайнерів, прославляючи Україну на увесь світ.

Напередодні 30-річчя Незалежності України Fashion 24 згадує українські бренди, в одязі яких красувалися найвідоміші закордонні знаменитості.

Vita Kin

Авторка знаменитих суконь-вишиванок Віта Кін – перша українська дизайнерка, брендові речі якої почали одягати найвпливовіші світові інфлюенсери та зірки першої величини. У 2015 році The Wall Street Journal назвав українські вишиванки найпопулярнішими сукнями літа, а згодом у своєму інстаграмі фото у вишиванці українського бренду опублікувала акторка Демі Мур. Знаменитість має кілька вишитих суконь від нашої української дизайнерки.



Демі Мур у вишиванці Віти Кін / Фото з інстаграму акторки

Yuliya Magdych

Львів’янка Юлія Магдич продовжила традицію бабусі та мами та почала створювати власні вишиванки. Мама навчила майбутню дизайнерку різноманітних технік вишивки і розповіла про енергетику її символів, тож у 2013 році зародився бренд вишуканих та оригінальних вишиваних суконь.

Білу сорочку з червоним орнаментом від української дизайнерки актриса Кетрін Зета-Джонс одягнула на побачення з чоловіком Майклом Дугласом. Образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами, білим кашкетом та червоними сережками.



Кетрін Зета-Джонс у вишитій сукні Юлії Магдич / Фото з інстаграму акторки

Bevza

Дизайнерка Світлана Бевза після того, як завоювала популярність в Україні, відправилася підкорювати подіум за океаном. Її стиль – мінімалізм, комфорт, чіткі лінії, вона намагається в усьому досягнути простоти. Кілька сезонів поспіль Світлана Бевза є офіційним учасником Тижня моди в Нью-Йорку, а її бренд стає все відомішим на американському ринку.

Шовкову довгу сукню на собі приміряла акторка Дакота Джонсон, у комбінезоні Bevza заміж вийшла зірка культового серіалу "Гра престолів" Софі Тернер. Також у вбранні української марки красувалася Селена Гомес та Емілі Ратажковскі. Остання обрала сукню Bevza глибокого шоколадного відтінку з вирізом на животі.



Дакота Джонсон у сукні Bevza / Фото Vogue



Софія Тернер вийшла заміж у комбінезоні Bevza / Фото з інстаграму



Емілі Ратажковскі у сукні Bevza / Фото Vogue

Ruslan Baginskiy

Дизайнер Руслан Багінський (RB) прославив український бренд на увесь світ завдяки своїм фірмовим капелюшкам. Капелюх, одягнений на одній з найяскравіших стрітстайл-зірок Олені Перміновій, зіграв вирішальну роль у популяризації бренду.

На інстаграм-профіль молодого українського бренду почали масово підписуватися шанувальники Пермінової, а згодом капелюхи та кепі почали носити такі знаменитості, як Мадонна, Ірина Шейк, Кайя Гербер, Белла Хадід, Ванеса Параді, Розі Гантінгтон-Вайтлі та багато інших.

Хвиля популярності, яка пішла з мережі, поступово перейшла і на глянцеві видання – не помітити цей тренд було просто неможливо, адже кашкети з вишитими літерами RB буквально заполонили всі модні журнали.



Мадонна в кепі Руслана Багінського / Фото Vogue



Мадонна в капелюсі Руслана Багінського / Фото Vogue



Белла Хадід в кепі Руслана Багінського / Фото з інстаграму



Ванеса Параді в кепі Руслана Багінського / Фото Pinterest

Gasanova

Вбрання донецької дизайнерка Ельвіри Гасанової продемонстрували на собі супермодель Джіджі Хадід та світські левиця Кортні та Хлої Кардашян. Фішкою суконь став прозорий матеріал розшитий камінням Swarovski.

Джіджі у комбінезоні Gasanovа з’явилася у вересні 2018 року, а представниці популярного сімейства Кардашян позували у схожих виробах взимку 2019 року.



Джіджі Хадід у комбінезоні Ельвіри Гасанової / Фото з інстаграму дизайнерки



Сестри Кардашян у комбінезоні Ельвіри Гасанової / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер

Ksenia Schnaider

Український бренд здобув популярність завдяки тому, що почав шити одяг з перероблених матеріалів. Речі зі старого деніму раптово підкорили світ моди і стали хітом серед селебріті першої лінії. Зараз бренд спеціалізується на створенні і вдосконаленні технологій апсайклінга, а колекції охоплюють не тільки денім, але і спортивні костюми та вечірні сукні.

У 2020 році на вулицях Парижа Джіджі Хадід потрапила в об’єктиви папараці у кардигані, який виконаний в техніці печворк. Ксенія та Антон Шнайдери сорочки та кардигани шили із залишків тканин. Такий підхід дав змогу не лише відповідально ставитися до використання матеріалів, але і зробив кожну річ унікальною.



Джіджі Хадід у кардигані Ksenia Schnaider / Фото Vogue

Сестра Джіджі продемонструвала ще одну фірмову річ бренду – джинси, які поєднують у собі штани кюлоти та skinny-джинси. В інтерв’ю Vogue дизайнерка зізналася, що використовувала для пошиття старі джинси Levi's, Lee і Wranglers, які знайшла на одному з секонд-хендів Києва.



Белла Хадід у джинсах Ксенії Шнайдер / Фото з інстаграму Белли Хадід

Дуа Ліпа у костюмі Ksenia Schnaider / Фото Vogue

IENKI IENKI

Наприкінці 2016 року з’явилася марка IENKI IENKI. Бренд запустив Дмитро Євенко, який вважається одним із 500 найвпливовіших людей світу моди за версією видання The Business of Fashion.

Дизайн моделей курток досить впізнаваний: металізована тканина, яскраві кольори, over-силует, наявність накладних кишень і поясу. З самого початку свого існування бренд завоював популярність за кордоном.

У пуховиках українського бренду під приціли фотокамер потрапляли Белла і Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, Ірина Шейк, Кортні Кардашян, Гейлі Бібер та багато інших знаменитостей.



Емілі Ратажковскі в пуховику IENKI IENKI / Фото з інстаграму бренда



Ірина Шейк в пуховику IENKI IENKI / Фото з інстаграму бренда

CULTNAKED

Вбрання українського бренду CULTNAKED, засновницею якою є фотографиня та дизайнерка зі Львова Мері Фуртас, набирає широку популярність. Штани вітчизняної марки одягнула Кендалл Дженнер та 27-річна американська співачка Аріана Гранде.

"Десь в Лос-Анжелесі найбільш високооплачувана модель у світі носить речі, які я створила зі своєю найкращою командою тут, у Львові. Емоції зашкалюють", – поділилася враженнями засновниця бренду Мері Фуртас.



Кендалл Дженнер у штанах CULTNAKED / Фото з інстаграму бренда



Аріана Гранде у штанах CULTNAKED / Фото з інстаграму бренда

TTSWTRS

TTSWTRS – це український бренд одягу, що створює вбрання з роботами відомих татуювальників. Одяг вітчизняного бренду широко популярний в цілому світі. Речі марки представлені у концепт-сторах Нью-Йорка, Мілана, Лондона, Токіо, Сеула та Гонконгу.

Засновницею та креативною директоркою бренду є українська дизайнерка Анна Осмехіна. Одяг TTSWTRS, натхненний мистецтвом татуювання і тілом у всіх його формах, носять такі знаменитості, як Нікі Мінаж, Кортні Кардашян, Ірина Шейк, Кайлі Дженнер та багато інших.

Взимку Ірина Шейк прогулювалася Нью-Йорком у двобортному пуховому бомбері від вітчизняного бренду. Модель не вперше обрала виріб від бренду TTSWTRS. Раніше вона одягала білу шовкову сукню нюдового відтінку.

Навесні у лосинах вітчизняного бренду позувала дівчина Ілона Маска – 33-річна виконавиця Граймс. Образ знаменитість довершила чорним худі та довгою шотландською спідницею.



Ірина Шейк у бомбері TTSWTRS / Фото Vogue



Граймс у лосинах TTSWTRS / Фото з інстаграму співачки

Litkovskaya

Лілія Літковська вважається однією з найпрогресивніших дизайнерок українок. Бренд одягу знаменитість заснувала у далекому 2009 році. У 2011, 2014 та 2015 роках отримувала премію Best Fashion Awards у номінації "Найкращий дизайнер жіночого одягу". У 2013 році вона увійшла до списку 200 найперспективніших молодих дизайнерів світу за версією Vogue Italia.

З 2017 по 2019 рік Лілія Літковська представляла свої колекції на паризькому Тижні моди. Саме у 2019 році світова супермодель Наомі Кемпбелл з’явилася на публіці в джинсах від українського бренду Litkovskaya. Виріб, який обрала "чорна пантера", одразу став хітом продажів у всіх міжнародних магазинах.



Наомі Кемпбелл у джинсах Litkovskaya / Фото Buro 24/7