Українська дизайнерка Ольга Навроцька закриває свій бренд NAVRO

5 травня 2021 , 11:25
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Джерело:

фейсбук Ольги Навроцької

Українська дизайнерка та письменниця Ольга Навроцька заявила про закриття бренду одягу NAVRO. Дружина українського музиканта Фагота зізналась, що прийняла це рішення ще рік тому.

Ґрунтовну відповідь щодо закриття власного бренду, у вбрання якого одягалися знаменитості для червоних доріжок та світські модниці, дизайнерка розмістила на особистій фейсбук-сторінці.

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"Сьогодні, майже через рік після прийнятого рішення, я остаточно закриваю главу під назвою NAVRO. Ліквідую склад, залишаючи на згадку ті чудові, складні і яскраві роки гарних суконь, єдинорогів і квітів, показів і шоурумів, кліпів і концертних костюмів. Це було круто, це було від душі, але тепер мої душа і серце ведуть мене по іншому шляху, і він тільки почався", – зазначила Ольга Навроцька.

Дизайнерка написала, що куди потрапить цього разу – невідомо, але вона вірить в провідників, адже вже колись пішла за їх покликом, і з офісного працівника перетворилася на фею суконь.

"Подивимося, що вони підготували для мене цього разу. У будь-якому випадку я вдячна їм і всім, хто підтримував мене ці 20 років, пов'язаних з одягом і образами", – написала знаменитість.

У 2020 році знаменита дизайнерка заявила про себе, як про письменницю, виставивши в мережі на продаж свою аудіо книгу "Свинокролик, або В пошуках золотої Русалоньки". Вже у 2021 році Навроцька випустила книгу "Життя після смерті Маші звичайної". Ймовірно, дизайнерка вирішила присвятити свій час тепер письменницькій діяльності.

Що відомо про бренд NAVRO

Свою впізнаваність і популярність Ольга Навроцька завоювала після того, як стала співведучою популярного телевізійного шоу "Шанс". Історія NAVRO розпочалася у 2005 році, коли Ольга Навроцька, власник і дизайнер, відкрила власну студію-ательє. Ательє багато років працювало в режимі індивідуального пошиття.

Першу свою дизайнерську колекцію Little House Ольга показала в рамках Ukrainian Fashion Week в 2014 році. З 2016 року бренд NAVRO вийшов на міжнародний ринок та представлений ​​в багатьох великих мультибрендових магазинах.

Протягом 20 років успішної кар'єри Ольга працювала майже з усіма українськими знаменитостями. Вона також стилізувала зйомки для журналів Viva, Elle, телевізійних мюзиклів і шоу "Танці з зірками".

 

Автор: Юлія Турелик