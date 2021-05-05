Ґрунтовну відповідь щодо закриття власного бренду, у вбрання якого одягалися знаменитості для червоних доріжок та світські модниці, дизайнерка розмістила на особистій фейсбук-сторінці.

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"Сьогодні, майже через рік після прийнятого рішення, я остаточно закриваю главу під назвою NAVRO. Ліквідую склад, залишаючи на згадку ті чудові, складні і яскраві роки гарних суконь, єдинорогів і квітів, показів і шоурумів, кліпів і концертних костюмів. Це було круто, це було від душі, але тепер мої душа і серце ведуть мене по іншому шляху, і він тільки почався", – зазначила Ольга Навроцька.

Дизайнерка написала, що куди потрапить цього разу – невідомо, але вона вірить в провідників, адже вже колись пішла за їх покликом, і з офісного працівника перетворилася на фею суконь.

"Подивимося, що вони підготували для мене цього разу. У будь-якому випадку я вдячна їм і всім, хто підтримував мене ці 20 років, пов'язаних з одягом і образами", – написала знаменитість.

У 2020 році знаменита дизайнерка заявила про себе, як про письменницю, виставивши в мережі на продаж свою аудіо книгу "Свинокролик, або В пошуках золотої Русалоньки". Вже у 2021 році Навроцька випустила книгу "Життя після смерті Маші звичайної". Ймовірно, дизайнерка вирішила присвятити свій час тепер письменницькій діяльності.

Що відомо про бренд NAVRO

Свою впізнаваність і популярність Ольга Навроцька завоювала після того, як стала співведучою популярного телевізійного шоу "Шанс". Історія NAVRO розпочалася у 2005 році, коли Ольга Навроцька, власник і дизайнер, відкрила власну студію-ательє. Ательє багато років працювало в режимі індивідуального пошиття.

Першу свою дизайнерську колекцію Little House Ольга показала в рамках Ukrainian Fashion Week в 2014 році. З 2016 року бренд NAVRO вийшов на міжнародний ринок та представлений ​​в багатьох великих мультибрендових магазинах.

Протягом 20 років успішної кар'єри Ольга працювала майже з усіма українськими знаменитостями. Вона також стилізувала зйомки для журналів Viva, Elle, телевізійних мюзиклів і шоу "Танці з зірками".