Варто побачити: українка з Чернівців стала дизайнером "золотого" образу Кайлі Дженнер

Дизайнерка з України, родом з Чернівців, Наталія Феднер стала дизайнером образу, який одягнула у новій рекламі мільйонерка Кайлі Дженнер. До свого дня народження зірка випускає "золоту" лінійку косметики, тому сяючий дизайн образу українки ідеально для цього підійшов.

Відомо, що Наталія Феднер зараз живе та працює в Лос-Анджелесі. Це вже не перша її співпраця з Кайлі Дженнер – раніше рожевий костюм її авторства зірка одягала для реклами Kylie Skin.

До слова Кайлі Дженнер заінтригувала випуском "золотої" косметики до свого 24-річчя

Така щаслива нарешті повідомити про це! Дякую Кайлі та усій команді за те, що згадали про мене у рекламі цієї неймовірної колекції до дня народження. На Кайлі – наша підвіска, бікіні та спідниця, звісно ж, із "24-каратного золота"! З днем народження, Кайлі,

– написала в інстаграмі Наталія Феднер.

Вона додала, що фотосесія для нової колекції відбулась ще у грудні 2020 року, тому Кайлі стала першою, хто одягнув образ її дизайну. Згодом про них стало відомо публіці, коли золотисте пляжне вбрання з'явилось у продажу.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Варто зазначити, що українка раніше співпрацювала з іншими відомими зірками: Бейонсе, Дженніфер Лопес, Cardi B.

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Що цікаво, для Кайлі Дженнер – це вже не вперше, коли вона запрошує для зйомок українок. Однією з улюблених фотографів мільйонерки є українка Саша Самсонова, яка часто фотографує Кайлі та її сестер для різних реклам та особистих фото у профіль.