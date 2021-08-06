Відомо, що Наталія Феднер зараз живе та працює в Лос-Анджелесі. Це вже не перша її співпраця з Кайлі Дженнер – раніше рожевий костюм її авторства зірка одягала для реклами Kylie Skin.

До слова Кайлі Дженнер заінтригувала випуском "золотої" косметики до свого 24-річчя

Така щаслива нарешті повідомити про це! Дякую Кайлі та усій команді за те, що згадали про мене у рекламі цієї неймовірної колекції до дня народження. На Кайлі – наша підвіска, бікіні та спідниця, звісно ж, із "24-каратного золота"! З днем народження, Кайлі,

– написала в інстаграмі Наталія Феднер.

Вона додала, що фотосесія для нової колекції відбулась ще у грудні 2020 року, тому Кайлі стала першою, хто одягнув образ її дизайну. Згодом про них стало відомо публіці, коли золотисте пляжне вбрання з'явилось у продажу.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Варто зазначити, що українка раніше співпрацювала з іншими відомими зірками: Бейонсе, Дженніфер Лопес, Cardi B.

Аксесуари роблять ваш образ розкішнішим. Так само й електрокаміни Dimplex додають вашому помешканню вишуканого стилю і затишної атмосфери. Деталі на сайті dimplex-kaminy.com.ua.

Що цікаво, для Кайлі Дженнер – це вже не вперше, коли вона запрошує для зйомок українок. Однією з улюблених фотографів мільйонерки є українка Саша Самсонова, яка часто фотографує Кайлі та її сестер для різних реклам та особистих фото у профіль.