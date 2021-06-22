Фестиваль електронної музики відгримів у незвичайній локації – на рожевому озері у Генічеську. Озеро тепер не лише одне з найпопулярніших місць для фотосесій на Арабатці, але й фантастичне місце для проведення музичних подій.

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Любителі електронної музики та, зокрема, фестивалю Burning Man тепер можуть з легкістю видихнути, адже для того, щоб потрапити на незвичайну подію, їм не треба долати тисячі кілометрів. Завдяки організаторам фестивалю Wave Oasis поринути в незабутню атмосферу можна в Україні, всього лише приїхавши у Херсонську область.

Гостей фесту, які з'їхалися зі всіх куточків України розважали MONOLINK, латвійський гурт MONVOL, KiRiK & Alia Palant, MITCH, діджейки SUCCUBI, EVKA та багато інших.

Окрім музики та курорту, який як магніт притягує на свою територію різні популярні фестивалі та культурні заходи різних напрямків завдяки місцю з неймовірними червоно-рожевими марсіанськими пейзажами, захід відзначився фантастичними костюмами.

Дивакуватим тематичним вбранням гості надихалися завдяки фестивальній моді Burning Man. Саме ця подія зародила страхітливі маски з металу, вінки з різнокольорового пір'я, сітчасті пончо, шкіряні корсети розшиті камінням, маски і футуристичні боді, як у "Чудо жінки".

Щоб відчути неймовірну атмосферу дійства Fashion 24 ділиться світлинами постапокаліптичних та футуристичних образів на молодому фестивалі, який має всі шанси стати однією з найбільш очікуваних музичних подій в Україні.