Ukrainian Fashion Week No Season 2021: усі покази українських дизайнерів – фото, відео

У п’ятницю, 5 лютого у Києві розпочався Ukrainian Fashion Week. За 3 дні свої колекції встигли показати відомі українські дизайнери. У новому сезоні Тиждень моди проходить в інноваційному phygital-форматі.

Вперше за 23 роки свого існування Ukrainian Fashion Week розширила рамки проєкту на весь світ і запросила всіх стати частиною нового цифрового досвіду сезону No Season 2021.

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У Мистецькому арсеналі серед присутніх на бекстейджах та репетиціях показів можна було побачити лише редакторів та журналістів модних глянців. Втім долучитися до показів мій кожен охочий в онлайн-режимі.

У перший день свої колекції презентували Elena Burenina, Artem Klimchuk, Roussin, Arutiunova, FROLOV. Другого дня роботи представили Kristina Laptso, Vorozhbyt & Zemskova, 91LAB. У третій день на модний подіум вийшли моделі брендів DZHUS, Chereshnivska, POSTUSHNA, Polina Veller, IRON THREAD, YADVIGA NETYKSHA.

Перший день показу

Elena Burenina

Цього року бренд Elena Burenina відзначає 15 років з моменту створення. Разом з моделями на подіум вийшли друзі та зіркові клієнти бренду Elena Burenina: головний редактор Elle Соня Забуга, головний редактор Cosmopolitan Олександра Буринська, співачка Lida Lee з Monatik Corporation.

Artem Klimchuk

Артем Клімчук представив колекцію "Modern Talking". У своїх образах дизайнер поєднав естетику 40-х років, стиль ар-деко і радянські fashion-мотиви. Шоу для показу дизайнер записав заздалегідь.

Roussin

Головною особливістю нової колекції "I AM" є використання люмінесценції, що надає тканині додаткової властивості: поглинаючи світло від будь-якого джерела, річ у темряві самостійно стає джерелом освітлення. Технологія накопичення світлової енергії у колекції свідомо підкреслює потужність людського "я" і цінність її самостійного прояву, як форми нової потокової енергії.

Arutiunova

Дизайнер Анна Арутюнова у новій колекції осінь-зима 2021/2022 представила відверті сукні танцівниць та класичні костюми. Дизайнерка приділила чималу увагу оксамиту. У колекції з'явилися спокусливі топи з відкритими плечима, мінімалістичні сукні з відкритою спиною, оксамитові міні з кристалами і сміливі червоні сукні з розрізом у стегна.

FROLOV

Іван Фролов, який нещодавно отримав нагороду "Прорив року" на церемонії нагородження Best Fashion Awards 2020, представив показ у форматі fashion-фільму. Нова капсульна колекція випущена до Дня закоханих і містить в собі культові моделі бренду FROLOV 2020 року, виконані в нових кольорах — яскраво-червоному і сіро-блакитному.

Другий день показу

Kristina Laptso

Натхненням для нової колекції Kristina Laptso стала стримана та елегантна жінка 70-х років. Дизайнерка представила на моделях жакардові спідниці, строкаті жакети, жіночні сатинові блузи і елегантні шовкові хустки. Домінуючим аксесуаром у колекції стали трендові вінтажні коміри.

Vorozhbyt & Zemskova

У колекції Vorozhbyt & Zemskova представлено багато стьобаних тканин і картатих принтів. Моделі представили костюми з широкими гострими плечима, широкі штани в парі з жилетами, обтислі водолазки, oversized жилети і елегантні пальта. Хітом колекції стали речі-трансформатори.

91LAB

У колекції, натхненній спортом, дизайнерка Анна Панченко експериментувала з плетіннями і товщиною тканини і плісуванням 3D, яка з'єднує кілька відтінків пряжі.

Третій день показу

DZHUS

Дизайнерка нішового бренду жіночого одягу Ірина Джус представила у новій колекції вбрання-трансформери. Ключовими моделями стали шорти-топ, сорочка-спідниця, кардиган, плащ, штани, жилет у незвичних фактурах.

Chereshnivska & FFFACE

Бренд Chereshnivska показав спільну колекцію з брендом FFFACE. У колекції представлені багатошарові образи, що складаються з легких суконь-сорочок і жилетів-корсетів.

POSTUSHNA

Українська дизайнерка у новій колекції представила спортивні вироби, топи, сукні, костюми з корсетами. Основним кольором колекції Юлія Постушна обрала чорний, який доповнила іншими кольорами.

Polina Veller

Молода дизайнерка Поліна Веллер разом з художником Рустемом Скибіним в своїй колекції продемонстрували ойму – це візерунок кримських татар. Образи моделей доповнило незвичне взуття на високих підборах османського періоду.



Колекція брання Polina Veller

IRON THREAD

IRON THREAD – дизайнер, який робить fashion show і демонструє колекцію з яскравими африканськими принтами. Чоловіча лінійка представлена асиметричними пуховиками, куртками-пуфферами та спортивними костюмами.

YADVIGA NETYKSHA

Колекція одягу присвячена рідному місту дизайнерки – Києву. Ядвіга Нетикша представила 15 моделей з 15 образами та історіями кохання. Кохання у великому місті стало основою всіх виробів. У колекції представлені витончені блузи, вільні чоловічі костюми та любовні принти.