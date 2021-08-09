Твідова сукня – тренд осені 2021: найкращі вироби дизайнерів

Твідові сукні стали популярними завдяки знаменитій дизайнерці Коко Шанель. У 50-х роках XX століття твідові костюми створені нею, що складалися з жакета і спідниці, стали справжньою модною сенсацією. За прогнозами fashion-фахівців, твідові сукні цієї осені стануть трендом.

Під час Тижня моди бренди презентували вироби з твіду у своїх осінньо-зимових колекціях 2021/2022, тому вже зараз придивляйтеся до суконь, які підкреслять ваш образ в новому сезоні. Твідові сукні підійдуть для офісного дрес-коду та неформальних зустрічей.

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Твідові сукні вже давно перестали бути консервативними, сірий або чорний твід є негласною класикою жіночого гардероба.Елегантні твідові вироби у своїх колекціях представили Balenciaga і Dior. Останній бренд показав довгий сарафан, який радить поєднувати з напівпрозорою блузою.



Твідова сукня – тренд осені 2021 / Vogue



Твідова сукня – тренд осені 2021 / Vogue

Chanel зробив ставку на сукню довжини максі, запропонувавши до неї жакет і кардиган з такої самої щільної тканини. Яскраві твідові мінісукні бренди рекомендують поєднувати з великими золотими прикрасами та шкіряними аксесуарами.



Твідова сукня – тренд осені 2021 / Vogue



Твідова сукня – тренд осені 2021 / Vogue



Твідова сукня – тренд осені 2021 / Vogue

В осінньо-зимовій колекції бренд Giambattista Vallі показав білосніжне міні, прикрашене блискучим камінням. Сукню доповнила шовкова брошка у вигляді банта, оздоблена лелітками. Образ завершив обруч на голові, доповнений великими перлами.

Твідові жіночі сукні восени однозначно потішать прекрасну половину людства дивовижними і стильними варіантами, не лише в крої, але й кольоровій палітрі нарядів.



Твідова сукня – тренд осені 2021 / Vogue