Туфлі Prada – найулюбленіше взуття інфлюенсерів: як вони виглядають

Туфлі з довгим гострим носком повернулися в моду. Бездоганну модель створив італійський бренд Prada. Дизайнери по-новому інтерпретували взуття, щоб не повторюватися з моделями 1990-х років.

У спільній колекції весна – літо 2021 Міучча Прада і Раф Сімонс показали на подіумі гостроносі туфлі, які виглядають дуже стильно і зовсім не старомодно. Туфлі поєднують у собі гібридний шкіряний верх та гумову підошву.

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Окрім шкіряних моделей, Prada також представили зі знакового для бренду матеріалу – нейлону.

Гібридна модель поєднує в собі жіночну загострену форму і спортивні елементи, такі як об'ємний язичок контрастного кольору з логотипом Prada в техніці трафаретного друку. Фірмовим елементом колекції весна – літо 2021 є підбори у формі коми, виконані в стилі моделей того ж десятиліття.

Бренд представив не лише чорну класичну класичну модель туфель, а також багато інших яскравих кольорів – жовті, сині, оранжеві, рожеві, голубі. Таке взуття дуже полюбилося інфлюенсерам, зіркам стрітстайлу та затятим модницям.

Скандинавська інфлюенсерка Перніль Тейсбек, яка підкорює образами streetstyle-фотографів, обрала мінімалістичну чорну модель, дизайнерка білизни Тайлін Нгуєн робить ставку на оранжеві туфлі, а німецька блогерка придбала чорну модель з жовтою вставкою.