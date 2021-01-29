Як стильно носити светр: добірка найцікавіших варіантів

Светр – найнеобхідніша річ зими. Теплішу річ на холодну пору року не знайти, однак це не означає, що взимку зі светром будуть нудні та одноманітні образи. Якщо знати деякі секрети, то в светрі також можна стильно виглядати.
Джерело: інстаграм-сторінка "Стильно і доступно"
Насамперед підберіть правильно светр, який підійде вам за типом фігури, кольором та кроєм. А допоможуть відчути себе комфортно та модно светри у поєднанні з іншим одягом та аксесуарами
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Светр можна використовувати замість шарфа. Це новий тренд, який багатьом вже точно знайомий. Светр рекомендовано зав’язувати на плечах або талії. Светри можуть відрізнятися кольорами та фактурами, а можуть бути однакової в’язки та кольору.
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Instagram
Якщо хочете додати якоїсь родзинки светру, то не підкочуйте комір. Нехай він буде високим та трішки зігнутим. Така інтерпретація коміра виглядає дуже стильно.
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Instagram
Навіть найменший аксесуар здатен зробити ваш образ виразнішим та насиченішим. Обирайте ланцюжки та кулони, сережки, окуляри. Використання аксесуарів зробить ваш аутфіт довершеним.
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest
Не варто підкочувати рукави светрів, якщо вони виходять за кисть руки. Якщо у вас є вдома такий светр, то залюбки його одягайте і отримаєте свіже бачення образу.
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest
Ще одним цікавим варіантом носіння светру стилісти виокремлюють підкочені рукави. Одягаючи джинси, штани, чи спідницю – спробуйте підкотити рукави та відкрити зап’ястя.
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest
За допомогою сорочки можна створити багатошаровий образ. При цьому сорочка не обов’язково має бути білого кольору.
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Instagram
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest
Светр з капелюхом – це чудова альтернатива урізноманітнити свій повсякденний одяг. Обирайте капелюх під колір вбрання та створюйте монохромний образ, або ж зробіть ставку на пастельні кольори, і тоді вам буде легше комбінувати капелюх з різними відтінками.
Стильні варіанти носіння светру / Фото з Instagram