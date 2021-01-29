Светр – найнеобхідніша річ зими. Теплішу річ на холодну пору року не знайти, однак це не означає, що взимку зі светром будуть нудні та одноманітні образи. Якщо знати деякі секрети, то в светрі також можна стильно виглядати.

Джерело: інстаграм-сторінка "Стильно і доступно"

Насамперед підберіть правильно светр, який підійде вам за типом фігури, кольором та кроєм. А допоможуть відчути себе комфортно та модно светри у поєднанні з іншим одягом та аксесуарами

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Як стильно носити светр

Незвичні способи

Светр можна використовувати замість шарфа. Це новий тренд, який багатьом вже точно знайомий. Светр рекомендовано зав’язувати на плечах або талії. Светри можуть відрізнятися кольорами та фактурами, а можуть бути однакової в’язки та кольору.



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Instagram

Комір

Якщо хочете додати якоїсь родзинки светру, то не підкочуйте комір. Нехай він буде високим та трішки зігнутим. Така інтерпретація коміра виглядає дуже стильно.



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Instagram

Аксесуари

Навіть найменший аксесуар здатен зробити ваш образ виразнішим та насиченішим. Обирайте ланцюжки та кулони, сережки, окуляри. Використання аксесуарів зробить ваш аутфіт довершеним.



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest

Довгі рукави

Не варто підкочувати рукави светрів, якщо вони виходять за кисть руки. Якщо у вас є вдома такий светр, то залюбки його одягайте і отримаєте свіже бачення образу.



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest

Підкочені рукави

Ще одним цікавим варіантом носіння светру стилісти виокремлюють підкочені рукави. Одягаючи джинси, штани, чи спідницю – спробуйте підкотити рукави та відкрити зап’ястя.



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest

Светр + сорочка

За допомогою сорочки можна створити багатошаровий образ. При цьому сорочка не обов’язково має бути білого кольору.



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Instagram



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Pinterest

Светр + капелюх

Светр з капелюхом – це чудова альтернатива урізноманітнити свій повсякденний одяг. Обирайте капелюх під колір вбрання та створюйте монохромний образ, або ж зробіть ставку на пастельні кольори, і тоді вам буде легше комбінувати капелюх з різними відтінками.



Стильні варіанти носіння светру / Фото з Instagram