Знаменита модель Кендалл Дженнер вражає мережу своїм стильним образом у Нью-Йорку. Знаменитість приміряла трендове вбрання, яке зуміла поєднати в надзвичайно чарівний образ.

Увесь свій вільний час Кендалл Дженнер проводить у Лос-Анджелесі, втім нещодавно навідалася у Нью-Йорк по робочим справам.

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Прямуючи на ділову зустріч, модель потрапила під приціли папараці у досить стильному образі, який ідеально підходить для важливих переговорів чи просто буденних виходів у офіс.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменитість обрала для виходу стиль преппі, який поєднує в собі елементи офіційно-ділового стилю та смарт-кежуалу. Цей стиль одягу – зручний, стриманий та елегантний водночас.

Дівчина одягнула білосніжну сорочку з пишними рукавами, поверх якої одягнула трендовий елемент гардеробу, який вже декілька сезонів не покидає гардероби модниць – в’язану жилетку в смужку від Mango.

Стильний образ 25-річна модель поєднала вільними штанами кольору хакі та коричневими лоферами з квадратним носком. Чудовий аутфіт довершили сонцезахисні окуляри, золотистий ланцюжок на шиї та зелена сумка-багет від бренду Burberry, яка коштує понад 50 тисяч гривень.



Неперевершений образ Кендалл Дженнер / Getty Images

Що відомо про стиль преппі

Термін преппі виник в 40-х роках минулого століття в Новій Ангії, в середовищі випускників елітних закритих коледжів.

Називається стиль преппі від слова preparatory – підготовчий. Словом преппі стали називати випускників, які готуються до вступу в кращі університети країни, а також їх стиль одягу, головною прикметою якого була форма з логотипами коледжів.

Діти з кращих сімей, які одягалися у вбрання притаманне стилю преппі пропагували особливий спосіб мислення та стиль життя: націленість на успіх, прекрасні манери, блискучі знання в професійній сфері, заняття спортом (кінним поло, гольфом, сквош). Преппі-стиль був стриманий, підкреслював акуратність, охайність та непомітну елегантність.

Раніше стиль преппі був відмітною рисою виключно "золотої молоді", але з часом він перетворився у модний тренд. У стиль преппі почали одягатися ті, хто не відвідував університет. Особливу популярність стиль отримав після виходу на екрани серіалу "Пліткарка" про життя молоді з вищого суспільства Нью-Йорка.