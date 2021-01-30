В центрі уваги – модний зелений колір: бездоганні приклади показують зірки стрітстайлу

Зелений колір вважається одним з наймодніших відтінків весняно-літнього сезону. Всі наймодніші інфлюенсерки та streetstyle-зірки вже приміряли цей колір та захопили ним увесь інстаграм.

Джерело: 24 канал

Одне з найкращих поєднань зеленого – класичний чорний колір. Аутфіти у своєму гардеробі активно застосовує німкеня Леоні Ганне. Вона вдало поєднує штани чи шорти з пуховиками та світшотами.

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Датська модель Матильда Гелер приміряла зелений спортивний костюм зі своєю донечкою. Португальська стилістка Софія Коельо одягнула зелену шапку з зеленою шубою.

Шведська блогерка Матильда Джерф додала до свого зимового аутфіту зелену кепку, а Емілі Сіндлев показує, як стильно поєднувати зимовий светр з чорними шкіряними штанами.

Одяг глибоких темних чи світлих зелених відтінків може стати хорошою альтернативою типовій чорно-сірій зимовій гамі гардероба. Одяг всіх переливів зеленого підійде і для офісних буднів, і для вечірнього виходу.

Найпростіший спосіб додати зелений у свій образ – одягнути плаття. Воно добре освіжає та легко поєднується з взуттям та аксессуарами. Цього року особливою популярністю буде користуватися колорблокінг. Спробуйте поєднати зелений відтінок з помаранчевим, синім або фуксією.

Зверніть увагу на зелений total look. Найкраще інтерпретувати в образ зелений штанний костюм. Згодом ви можете комбінувати зелений жакет з іншими кольорами, чи зелені штани.

Якщо ви не ризикуєте давати зеленому занадто важливу роль – почніть з малого. Особливий акцент можна зробити на окремих деталях – шарфі, шапці, кепці, сережках, браслетах чи кросівках.

Як інфлюенсери носять зелений: модні приклади