Відомий український модельєр та дизайнер Андре Тан постійно на своїй сторінці в інстаграмі ділиться з шанувальниками фешн-порадами.

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Він вже розповів про трендові речі осені, назвав головне взуття цього сезону, а тепер вирішив розповісти про помилки, яких допускаються дівчата під час складання осінніх образів.

Кожна жінка хоче виглядати модно і стильно. Для того, щоб завжди мати бездоганний вигляд варто не лише дбати про зовнішність, але й звертати увагу на важливі деталі, які можуть суттєво змінити образ, або ж взагалі зіпсувати його. Жінкам варто пам’ятати, що є речі, які здешевлюють ваш вигляд, тому від окремих елементів гардеробу треба відмовитися.

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Що вбиває стиль за словами Андре Тана

Порушування правила багатошаровості

"Я повторював і буду повторювати: перший шар в таких образах не повинен бути щільнішим за наступний, інакше ваш образ вийде неохайним, оскільки буде багато зайвих складок. У цьому сезоні підіть на експеримент: під низ одягніть напівприлеглий кардиган, а зверху – куртку, жакет або стильний плащ. Таким чином ви виграєте на контрасті фактур", – зазначив дизайнер.



Андре Тан назвав помилки в осінньому гардеробі / Фото з інстаграму дизайнера



Чорні колготки – не панацея

За словами Андре Тана, поєднання чорних колготок зі всіма чорними речами в гардеробі – табу. В такому образі не можна навіть виходити з дому. Дизайнер каже, що кольорові колготки і колготки з принтами – хіт сезону. Звертайте увагу на щільний капрон з розсипом білих горошків, ромбовидну клітинку, косу смужку на мікрофібрі або просто яскраву пару.



Андре Тан назвав помилки в осінньому гардеробі / Фото з інстаграму дизайнера

Страх експериментів

"Експериментуючи, рекомендую робити акцент на класичні речі простого крою. Якщо ви зробите все грамотно, предмети гардероба не будуть перебивати один одного і вибиватися із загальної концепції образу. Тренуйте надивленість, і тоді у вас все вийде", – написав дизайнер.



Андре Тан назвав помилки в осінньому гардеробі / Фото з інстаграму дизайнера

Чорний образ – осіння депресія

Модельєр просить прихильників не заганяти себе самостійно в апатію та осінню хандру. Замість того, щоб придбати черговий темний жакет, Андре Тан радить придбати шапочку яскравого тону і перевернути образ з ніг на голову!



Андре Тан назвав помилки в осінньому гардеробі / Фото з інстаграму дизайнера

Заправляння одягу

"Якщо ви думаєте, що заправляючи речі, ви робите фігуру стрункішою, то ви глибоко помиляєтеся. Нехай краще ваш модний светр сидить вільно навипуск, тоді пропорції фігури будуть врівноважені. Завдяки правильній довжині спідниці (до середини ікри), таке поєднання особливо актуально в кежуал-образах", – заявив Андре Тан.



Андре Тан назвав помилки в осінньому гардеробі / Фото з інстаграму дизайнера