Труп нареченої: Кендалл Дженнер показала образ на Геловін у білизні та довгій фаті – фото

25-річна модель з сімейства Кардашян-Дженнер показала своїм прихильникам в мережі ефектний образ на Геловін. Знаменитість приміряла довгу фату, поставши перед камерою фотографа в аутфіті, що нагадує головну героїню мультфільма "Труп нареченої".

Одна з найвідоміших моделей сучасності зі 196-мільйонною аудиторією в інстаграмі розбурхала мережу новою зйомкою. Фотографом виступила Дана Тріппе, за макіяж виступала Марі Філіпс, а за стиль відповідала Дані Мішель. Саме вона відповідає за образи Кендалл Дженнер та її старшої сестри Кортні Кардашян.

Цікаво Ельза Госк стала обличчям осінньої колекції бренду 4th & Reckless: дивовижні світлини

Так, перед камерою фотографа Кендалл позувала у білосніжній білизні, синіх колготках та довгій фаті. Образ доповнили трендові туфлі на платформі від Versace та страхітливий макіяж у стилі нареченої з мультфільму. Втім такий кадр не обійшовся без фото шопу, де образ моделі приблизили до головної героїні геловінського фентезі.



Геловінський образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму моделі

На інших світлинах Кендалл постала перед об’єктивом у довгих рукавичках з розкішним макіяжем в коричневих тонах. З розпущеним волоссям та прикрасою з перлин на шиї зірка виглядала просто фантастично.

Ефектний образ оцінили фанатами манекенниці, які засипали зірку позитивними враженнями у коментарях.

"Ейфорія від цих кадрів";

"Одержима твоїм образом";

"Кендалл, ти просто ідеальна";

"Розкішний геловінський труп нареченої";

"Королева геловіна".



Геловінський образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму моделі



Геловінський образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму моделі



Геловінський образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму моделі