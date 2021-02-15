Цієї зими особливо популярними будуть трикотажні сорочки. З’явилися вони завдяки креативному директору Bottega Veneta Даніелу Лі. Саме він показав яскраві варіанти трикотажного вбрання у круїзній колекції, а вже зараз трикотажну сорочку має у своєму гардеробі кожна модниця.

Піднести трикотажну сорочку на вершину модного Олімпу зуміли інстаграм-інфлюенсери та стрітстайл-зірки. За надзвичайно короткий період цей елемент гардеробу заполонив стрічки всіх користувачів соціальних мереж.

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It-girl надзвичайно сподобався сполучений воєдино гольф, поло та класична сорочка через практичність, універсальність та простоту в стилізації. Популярність трикотажної сорочки цілком зрозуміла, адже вона ідеально поєднується з іншими хітами сезону, серед яких – штани палаццо, широкі джинси, штани з розрізами, лосини зі штрипками та штани з екошкіри.

Одна з найяскравіших моделей – трикотажна сорочка з ґудзиками. Таку одягає Емілі Сіндлев, Матильда Джерф та Бланка Міро. Ефектним доповненням стане шкіряна сумка-багет на короткому ремінці, як в Емми Севіль. Представники модної індустрії радять робити ставку на яскраві відтінки: синій електрик, насичений смарагдовий або лавандовий.