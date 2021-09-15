Звертаючи увагу на актуальні тенденції та особливість сезонних фасонів, модний верхній одяг цього сезону наповнений жіночністю, елегантністю та ефектом шику. За допомогою верхнього одягу можна створити безліч оригінальних та стильних образів для холодної пори року.

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Стилісти школи Pump Your Style поділилися модними фасонами і трендовими моделями з різними стилістичними підходами. Верхній одяг цієї осені ви можете носити з кросівками, туфлями, чоботами та лоферами.

До прикладу, на теплу осінь вам підійдуть бомбери, шкіряні жилети та джинсові куртки. Для холоднішої пори обирайте тренчі, плащі та кашемірові пальта.

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін Dimplex, щоб бути в тренді.

Стильний верхній одяг на осінній сезон

Бомбери

"Якщо хочеться досягти максимально розслабленого силуету, обирайте на 2-3 розміри більшу модель або ж загляньте у чоловічий відділ", – йдеться в інстаграм-дописі.



Трендовий осінній верхній одяг / Фото з інстаграму Pump Your Style



Трендовий осінній верхній одяг / Фото з інстаграму Pump Your Style

Тренчі (із родзинкою)

Звертайте цього року увагу не лише на класичні моделі, а й на речі зі шкіри чи деніму, із елементами деконструкції та міксом матеріалів.



Трендовий осінній верхній одяг / Фото з інстаграму Pump Your Style

Кашемірові/ вовняні пальта

Пальто – верхній одяг, що завжди доречний і при правильному виборі слугуватиме не один сезон. Пальта зі шерстю в складі можна знайти навіть у брендах масмаркету (H&M, Zara, Mango).



Трендовий осінній верхній одяг / Фото з інстаграму Pump Your Style



Трендовий осінній верхній одяг / Фото з інстаграму Pump Your Style



Трендовий осінній верхній одяг / Фото з інстаграму Pump Your Style

Шкіряні куртки та жилети

Чорні та молочні варіанти однозначно будуть найбільш вдалим рішенням, оскільки з легкістю доповнять максимальну кількість осінніх комплектів. Серед варіантів можуть бути шкіряні та замшеві куртки.



Трендовий осінній верхній одяг / Фото з інстаграму Марини Мартинів

Стьобані куртки, анораки, плащі

"Обирайте довжину та стильовий вектор відповідно до власних вподобань та способу життя. Проте будьте впевнені, серед цих виробів знайдеться модель для кожного. Рекомендуємо пригледітися до варіантів із асиметричними лініями, "ромбовим" перешиттям", – зазначають стилісти.



Трендовий осінній верхній одяг / Фото з інстаграму Ніки Гук

Джинсові куртки

Зверніть увагу на вироби прямого чи оверсайз крою, аби без проблем одягати першим шаром теплі светри чи водолазки і при цьому виглядати охайно.



Трендовий осінній верхній одяг / Фото з інстаграму Pump Your Style