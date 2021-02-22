Чарівність весільної сукні не зрівняється ні з яким образом. Найбільш актуальне питання щодо вибору весільної сукні постає перед самим торжеством, підготовка до якого є кропіткою та вимагає чимало часу. З настанням нового сезону розповідаємо про трендові моделі 2021 року.

2020 рік виявився для наречених найбільш важким. Значна частина перенесла святкування весілля, інші ж максимально обмежили торжество. Тижні весільної моди та головні весільні виставки навесні минулого року скасували, а вже восени вони пройшли в онлайн-форматах.

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Попри те, що пандемія досі триває, весільна індустрія прийняла виклик та запропонувала нові модні тенденції у колекціях весільних суконь 2021.

Вважається, що весільна мода досить демократична. Білий колір, довжина сукні до підлоги, пишна спідниця, чи стиль ампір – ось що з року в рік пропонують нареченим дизайнери. Безумовно, це все красиво і традиційно, втім весільні сукні у 2021 році виглядають зовсім по-іншому.

Ефектні рукави

Весільні сукні з пишними рукавами – один з головних трендів 2021 року. Натхненні стилем 80-х дизайнери представили довгі, вкорочені, об’ємні та знімні рукави, які нададуть яскравості найпростішому силуету.

Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

У стилі джаз

Модна тенденція пов'язана з улюбленим вінтажним стилем наречених – з образами епохи джазу 1920-х років. Розкіш та блискуча вишивка бісером прекрасно впишеться у весільний образ.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Накидка

У нових колекціях дизайнери прикрасили весільні сукні довгими накидками, які створюють дуже драматичний ефект, що нагадує королівський вихід.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Квіти

У 2021 році у тренді весільні сукні сучасних силуетів з розкішних тканин з вишитими об'ємними квітами. У нових колекціях дизайнерів представлено безліч весільних суконь з витонченими і ніжними пастельними та ефектними тривимірними квітами.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Багатоярусна спідниця

У тренді в цьому році переважають сукні, в яких все вирішує форма. Багатоярусна спідниця виступає на перший план у виразних богемних весільних образах.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Прозорі вставки

Декілька років тому така сукня вважалася досить провокативною, втім вже у 2021 році прозорі вставки у сукнях вийшли на новий рівень.

Дизайнери представили прозорі вставки по всій довжині сукні. Здебільшого вони виконані з прозорої сітки і органзи з великою вишивкою, а також зі щільного або дрібного розсипу бісеру та перлів.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Банти

Демонструючи весільні колекції в онлайні, майже всі дизайнери показали моделі, що пройшлися подіумом у вбранні з бантами. Помітний бант з мікадо або тафти додасть романтики і пишності будь-якому стриманому силуету.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Спідниця-малетт

Один з неординарних трендів 2021 серед весільних суконь – вкорочена спереді спідниця-малетт. Такий варіант підійде для ультрасучасної нареченої.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Розріз до стегна

Сукні з розрізом до стегна представив весільний бренд Berta. У вбранні нареченої такий розріз пом'якшений струмливими тканинами або блискучою вишивкою.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Відкриті плечі

Відкриті плечі важко назвати якоюсь новою тенденцією, втім саме таких моделей в колекціях ви побачите найбільше. Оголені плечі нареченої створюють надзвичайно чуттєвий образ.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Міні

З року в рік у колекціях дизайнерів з’являється щоразу більше коротких весільних суконь. Якщо ви плануєте мінімалістичне весілля і хочете вразити всіх своїм вибором, то така модель вам ідеально підійде.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Верхня знімна спідниця

Знімні верхні спідниці стали всесвітньо відомими завдяки Dior і щільно увійшли в весільну моду завдяки Zuhair Murad.

Весільна сукня зі знімною спідницею ідеально підходить для церемонії, що вимагає особливо урочистого і розкішного вбрання. Пізніше можна позбутися від пишної спідниці.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Креп

Серед різноманіття всіх весільних суконь креп займає особливе місце. Креп – досить м’яка і еластична тканина, що дозволяє ідеально змоделювати мінімалістичний силует.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Оголена спина

Оголена спина – сильна сторона в будь-яких весільних сукнях. У 2021 році тренд на оголені спини поширився не лише на весільні сукні. Дизайнери представили безліч варіантів, які можна одягати для будь-якої святкової події. Весільна сукня з оголеною спиною виглядає надзичайно сексуально.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Квадратне декольте

Квадратне декольте чудово підкреслює ключиці і плечі. Така тенденція підійде для будь-якого весільного фасону. Стилісти зазначають, що декольте гармонійно поєднається з важким атласом чи лаконічною сукнею з крепу.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Мінімалізм

Наречені, що люблять мінімалізм, у 2021 році знайдуть чималий вибір елегантних суконь з простими лініями. Мінімалізм переважає в моделях весільних суконь класичного крою та з довгими рукавами.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide

Блискуча сукня

Вишивка та мерехтіння на розкішній тканині ніколи не втратять своєї актуальності. Дизайнери весільних суконь доводять це, пропонуючи бездоганні моделі для наречених. У 2021 році в тренді серед весільних суконь стримане мерехтіння – актуальні блискучий тюль, вишивка з паєток і бісеру з перламутровим блиском.



Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide