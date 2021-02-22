Весільні сукні 2021: огляд трендових моделей для наречених
Чарівність весільної сукні не зрівняється ні з яким образом. Найбільш актуальне питання щодо вибору весільної сукні постає перед самим торжеством, підготовка до якого є кропіткою та вимагає чимало часу. З настанням нового сезону розповідаємо про трендові моделі 2021 року.
Джерело:Milan Style Guide
2020 рік виявився для наречених найбільш важким. Значна частина перенесла святкування весілля, інші ж максимально обмежили торжество. Тижні весільної моди та головні весільні виставки навесні минулого року скасували, а вже восени вони пройшли в онлайн-форматах.
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Попри те, що пандемія досі триває, весільна індустрія прийняла виклик та запропонувала нові модні тенденції у колекціях весільних суконь 2021.
Вважається, що весільна мода досить демократична. Білий колір, довжина сукні до підлоги, пишна спідниця, чи стиль ампір – ось що з року в рік пропонують нареченим дизайнери. Безумовно, це все красиво і традиційно, втім весільні сукні у 2021 році виглядають зовсім по-іншому.
- Ефектні рукави
Весільні сукні з пишними рукавами – один з головних трендів 2021 року. Натхненні стилем 80-х дизайнери представили довгі, вкорочені, об’ємні та знімні рукави, які нададуть яскравості найпростішому силуету.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- У стилі джаз
Модна тенденція пов'язана з улюбленим вінтажним стилем наречених – з образами епохи джазу 1920-х років. Розкіш та блискуча вишивка бісером прекрасно впишеться у весільний образ.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Накидка
У нових колекціях дизайнери прикрасили весільні сукні довгими накидками, які створюють дуже драматичний ефект, що нагадує королівський вихід.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Квіти
У 2021 році у тренді весільні сукні сучасних силуетів з розкішних тканин з вишитими об'ємними квітами. У нових колекціях дизайнерів представлено безліч весільних суконь з витонченими і ніжними пастельними та ефектними тривимірними квітами.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Багатоярусна спідниця
У тренді в цьому році переважають сукні, в яких все вирішує форма. Багатоярусна спідниця виступає на перший план у виразних богемних весільних образах.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Прозорі вставки
Декілька років тому така сукня вважалася досить провокативною, втім вже у 2021 році прозорі вставки у сукнях вийшли на новий рівень.
Дизайнери представили прозорі вставки по всій довжині сукні. Здебільшого вони виконані з прозорої сітки і органзи з великою вишивкою, а також зі щільного або дрібного розсипу бісеру та перлів.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Банти
Демонструючи весільні колекції в онлайні, майже всі дизайнери показали моделі, що пройшлися подіумом у вбранні з бантами. Помітний бант з мікадо або тафти додасть романтики і пишності будь-якому стриманому силуету.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Спідниця-малетт
Один з неординарних трендів 2021 серед весільних суконь – вкорочена спереді спідниця-малетт. Такий варіант підійде для ультрасучасної нареченої.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Розріз до стегна
Сукні з розрізом до стегна представив весільний бренд Berta. У вбранні нареченої такий розріз пом'якшений струмливими тканинами або блискучою вишивкою.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Відкриті плечі
Відкриті плечі важко назвати якоюсь новою тенденцією, втім саме таких моделей в колекціях ви побачите найбільше. Оголені плечі нареченої створюють надзвичайно чуттєвий образ.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Міні
З року в рік у колекціях дизайнерів з’являється щоразу більше коротких весільних суконь. Якщо ви плануєте мінімалістичне весілля і хочете вразити всіх своїм вибором, то така модель вам ідеально підійде.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Верхня знімна спідниця
Знімні верхні спідниці стали всесвітньо відомими завдяки Dior і щільно увійшли в весільну моду завдяки Zuhair Murad.
Весільна сукня зі знімною спідницею ідеально підходить для церемонії, що вимагає особливо урочистого і розкішного вбрання. Пізніше можна позбутися від пишної спідниці.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Креп
Серед різноманіття всіх весільних суконь креп займає особливе місце. Креп – досить м’яка і еластична тканина, що дозволяє ідеально змоделювати мінімалістичний силует.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Оголена спина
Оголена спина – сильна сторона в будь-яких весільних сукнях. У 2021 році тренд на оголені спини поширився не лише на весільні сукні. Дизайнери представили безліч варіантів, які можна одягати для будь-якої святкової події. Весільна сукня з оголеною спиною виглядає надзичайно сексуально.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Квадратне декольте
Квадратне декольте чудово підкреслює ключиці і плечі. Така тенденція підійде для будь-якого весільного фасону. Стилісти зазначають, що декольте гармонійно поєднається з важким атласом чи лаконічною сукнею з крепу.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Мінімалізм
Наречені, що люблять мінімалізм, у 2021 році знайдуть чималий вибір елегантних суконь з простими лініями. Мінімалізм переважає в моделях весільних суконь класичного крою та з довгими рукавами.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
- Блискуча сукня
Вишивка та мерехтіння на розкішній тканині ніколи не втратять своєї актуальності. Дизайнери весільних суконь доводять це, пропонуючи бездоганні моделі для наречених. У 2021 році в тренді серед весільних суконь стримане мерехтіння – актуальні блискучий тюль, вишивка з паєток і бісеру з перламутровим блиском.
Трендові весільні сукні 2021 / Milan Style Guide
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