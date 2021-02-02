Шкіра, трикотаж і твід: які спідниці носити в холодну пору року

Якщо на вулиці немає плюсової температури, то це не привід відмовлятися від улюблених спідниць. В холодну пору року також можна виглядати стильно та комфортно. На які моделі варто звернути увагу в цьому сезоні – читайте в матеріалі.

Джерело: World Fashion Channel

Взимку більшість дівчат вибирають штани, утеплені легінси, чи джинси за їх зручність і теплоту.

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Якщо правильно вибрати спідницю, взуття та верхній одяг, то можна відчувати себе жіночною і в холодну пору року. Для кожного сезону характерні свої моделі одягу. При цьому враховується не тільки колір і матеріал, а й фасон вбрання.

Cтьобана спідниця

Схоже, що дизайнери придумали стьобані спідниці саме для зимового сезону, адже виходячи в них з дому, можна не боятися ні вітру, ні холоду. На перший погляд, може здатися, що такі спідниці дуже важко комбінувати з іншими елементами гардеробу, однак це зовсім не так.



Стильні спідниці для холодної пори року / World Fashion Channel

Ідеальною парою до таких спідниць будуть водолазки в рубчик, об’ємні светри та блузки. Також гарно виглядатиме трендовий кардиган oversize. Взуття в парі з такою спідницею немає жодних обмежень: обирайте черевики челсі з масивною підошвою, черевики в стилі мілітарі, або високі чоботи на каблуці.

Трикотажна спідниця

Взимку особливою популярністю користується трикотажна спідниця міді. Вона затишна, тепла і стильна. Така спідниця підходить не лише для щоденних, але й для ділових образів.



Стильні спідниці для холодної пори року / World Fashion Channel

Трикотажна спідниця найкраще виглядає в поєднанні з високими чобітьми на підборах та блузами з легких тканин.

Твідова спідниця

Консервативний та строгий твід, який асоціюється з костюмами в стилі Єлизавети ІІ знову повернувся у моду. Завдяки своїй щільній фактурі, спідниці з цієї тканини ідеально підійдуть для зимової негоди.





Стильні спідниці для холодної пори року / World Fashion Channel

Можна зробити ставку на фасони з розрізами, асиметричне міні, або ж обрати зухвале міні в поєднанні з твідовим вкороченим жакетом.

Шкіряна спідниця

Шкіра настільки довго «засіла» в трендах, що модні експерти вважають, що її скоро можна буде ставити в пару з денімом. Речі з цієї тканини вже давно стали частиною базового гардероба та заслужили звання позачасової класики.



Стильні спідниці для холодної пори року / World Fashion Channel

Шкіряні спідниці можна сміливо носити вже зараз не чекаючи теплих днів. Серед найактуальніших моделей – спідниця плісе, олівець, міді А-силуету. Обирайте не лише базові чорні варіанти, але й сірі, коричневі та яскравіших відтінків - гірчичного, бордового і ніжно-блакитного.

Вовняна спідниця

Спідниці зі щільної вовни вже встигли завоювати популярність цієї зими. Пастельні тони, непомітні принти і фасон без зайвих деталей - цього буде цілком достатньо для того, щоб створити стильний образ.



Стильні спідниці для холодної пори року / World Fashion Channel