Для весняного сезону дизайнери представили різноманітну кількість спідниць – від блискучих до ультракоротких та джинсових з розрізами. У матеріалі знайомимо вас зі спідницями, які всі будуть із задоволенням носити вже зовсім скоро.

Спідниця – чудова складова будь-якого гардероба. Вона дозволяє створювати безліч образів та залишатися жіночною.

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Мода на спідниці в цьому році вирішила догодити всім, адже їхній асортимент просто вражає. З того, що представили дизайнери, місце в гардеробі для поповнення колекції трендовою спідницею, знайдеться у кожної.

Блискучі

Блискучі спідниці можуть бути прямого крою, олівця, А-силуету, довжини міні чи міді. Така спідниця органічно впишеться в образи на будь-який вихід. Її можна доповнити такими ж ефектними аксесуарами, або ж врівноважити базовими речами та матовими фактурами.



Трендові спідниці весни / Фото з інстаграму Selfish school

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Напівпрозорі

Стилісти школи Selfish зазначають, що такі спідниці додають образу легкості та романтичності. Можна створити неординарний образ, зігравши на контрасті – доповнити спідницю маскулінним жакетом, додати більш масивні аксесуари та взуття.



Трендові спідниці весни / Фото з інстаграму Selfish school

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Мереживні міні

Цей варіант доволі сміливий, і тут важлива стилізація та актуальність інших речей в образі

Можна пограти з фактурами, поєднавши мереживо з трикотажем чи в'язкою, а у легких літніх аутфітах круто буде поєднати таку спідницю з кроп-топом чи бралетом і додати жакет.



Трендові спідниці весни / Фото з інстаграму Selfish school

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Ультракороткі міні

"Варіант неоднозначний, але цікавий. Такі спіднички гарно виглядають з об'ємним верхнім одягом чи маскулінним жакетом. Можна обрати взуття на низькому ходу, щоб трохи збалансувати провокативну довжину", – йдеться у Selfish school.



Трендові спідниці весни / Фото з інстаграму Selfish school

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Асиметричні плісе

Якщо ви любите спідниці-плісе, cтилісти радять звернути увагу на асиметричні варіанти, а також моделі з колорблоком, саме такі будуть виглядати неординарно і сучасно.



Трендові спідниці весни / Фото з інстаграму Selfish school

Максі

У весняному сезоні звертайте увагу на спідниці прямого крою, з розрізом – варіантів багато, і всі вони виглядають дуже ефектно. Спідниця довжини максі чудово підійде для вечірніх виходів у поєднанні з кроп-топом чи жакетом.



Трендові спідниці весни / Фото з інстаграму Selfish school

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З бахромою

"Такі спіднички часто зустрічались в осінніх колекціях, проте вони залишаються з нами і на весну – літо. Дуже стильно вони виглядають зі структурованим приталеним жакетом", – йдеться на інстаграм-сторінці Selfish school.



Трендові спідниці весни / Фото з інстаграму Selfish school

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Джинсові з розрізом

Навесні звертайте увагу на моделі довжини міді чи максі з розрізами та варіанти з поєднанням різних відтінків деніму у спідниці.



Трендові спідниці весни / Фото з інстаграму Selfish school

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Шкіряні

Звертайте увагу на міні, міді чи максі, з розрізами, з гладенької шкіри, чи з тисненням під рептилію.



Трендові спідниці весни / Фото з інстаграму Selfish school