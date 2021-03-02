Трендові сонцезахисні окуляри весна – літо 2021: стильні моделі

Будь-який ваш весняний чи літній образ не буде повноцінно завершеним без сонцезахисних окулярів. Саме вони займають чільну роль в тому випадку, коли треба освіжити образ і додати до нього якоїсь родзинки.

Восени дизайнери представляли на подіумах нові колекції вбрання, а разом з ними вишукані сонцезахисні окуляри. Своє місце у сезоні весна – літо 2021 знайшли футуристичний дизайн, класичні авіатори та оригінальні півмісяці.

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Мода на сонцезахисні окуляри змінюється щороку. Якщо ви пильно слідкуєте за модними тенденціями, то радимо звернути увагу на моделі, які в цьому сезоні будуть носити всі.

Дизайнери запропонували окуляри різних типів і форм, тому ви маєте чудову можливість серед всього різноманіття обрати ідеальну пару.

Модні сонцезахисні окуляри весна – літо 2021

Авіатори

Окуляри-авіатори – це класика, яка виручить у цьому сезоні всіх нерішучих модниць, які бояться купувати незвичні моделі. Оправа цих окулярів є універсальною, навіть попри те, що округлі форми підходять тим, хто хоче згладити гострі риси обличчя. Авіатори доречні для будь-якого образу. Їх можна одягати і на ділову зустріч, і на пляж.

Для офіційних виходів можете придбати окуляри з темним склом, а для більш розслаблених – з кольоровим.



Трендові окуляри на показі Versace / Vogue

Півмісяці

Окуляри у формі півмісяця дизайнери особливо люблять обігрувати в аутфітах своїх моделей. Зараз в тренді сумки-хобо, що нагадують півмісяць, тому такі окуляри будуть неабияк популярними.



Трендові окуляри на показі Fendi / Buro 24/7

Великі форми

У цьому сезоні в хід йдуть сміливі фасони, блискітки та яскраві кольори. Одними з найголовніших фасонів весняно-літнього фасону стали великі форми окулярів. У виборі таких окулярів немає жодних обмежень. Опирайтеся лише на свої переваги та форму обличчя.



Трендові окуляри у лукбуці Gucci / Buro 24/7

Футуристичні

Майбутнє – невичерпне джерело натхнення для моди впродовж вже багатьох десятиліть. Незвичайні великі оправи і скла з напиленням – легкий спосіб додати новизни у свій образ без радикальних змін.



Трендові окуляри на показі Bottega Veneta / Vogue

Прямокутні з ефектною оправою

Прямокутні окуляри – улюблена форма оправи багатьох знаменитостей та постійних зірок стрітстайлу. Такі окуляри залюбки одягають до будь-яких своїх аутфітів Ірина Шейк, Белла Хадід, Ріанна та Кендалл Дженнер.

У цьому році в моді не лише лаконічні варіанти з оправою пастельних кольорів, але й більш сміливіші окуляри в товстій кольоровій оправі.



Трендові окуляри на показі Miu Miu / Vogue