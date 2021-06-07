Трендові сонцезахисні окуляри цього сезону: які моделі обирають зірки

Сонячні дні нарешті настали, тому варто звернути увагу на аксесуари, які доповнять ваші літні аутфіти. Чимало модниць особливу увагу приділяють сонцезахисним окулярам. Вони не лише допомагають почуватися комфортніше, а й є яскравим елементом образу. Які трендові моделі цього року обирають зірки – дивіться у добірці Fashion 24.

7 червня – День сонцезахисних окулярів. Це чудова нагода дізнатися, які моделі цих аксесуарів будуть актуальними цього літа. Знаменитості часто демонструють на особистих сторінках у соціальних мережах останні тренди й показують приклади багатьох прихильницям. Які сонцезахисні окуляри варто обрати для літа 2021 року – дізнавайтеся далі.

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Трендові сонцезахисні окуляри

У цьому сезоні неважливо, якій формі та оправі ви надаєте перевагу. Головний акцент варто робити на кольорах і відтінках. Відомі бренди не бояться експериментувати й презентують різні моделі сонцезахисних окулярів, декорують оправи розкішними камінцями, створюють сучасні інтерпретації культових окулярів.

Далі дивіться, якими окулярами доповнюють свої образи зірки інстаграму та знаменитості.

Леоні Ганне

К'яра Ферраньї

Ельза Госк

Жюлі Феррері

Кайлі Дженнер