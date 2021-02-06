Найчастіше у своїх повсякденних образах ми використовуємо джинси, однак якщо постійно створювати аутфіти з цим елементом гардеробу – стане нудно. Fashion-експерти радять інвестувати кошти у декілька пар штанів, які допоможуть створити образ більш стильним та виразним.

У сучасному світі за трендами можна спостерігати наочно в інстаграмі. Зазвичай, модні інфлюенсери одна за одною починають стилізувати окремий елемент гардеробу у свої образи.

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Серед різноманіття стильних кадрів можна точно зрозуміти, які саме штани будуть популярні навесні.

Шкіряні штани

Шкіра – найбільший тренд майбутнього сезону. Дизайнери приготували для модниць безліч варіантів – від звичайних вузького крою до широких. Стилісти радять приміряти штани з екошкіри не лише в чорному, але й інших не менш популярних кольорах.



Трендові штани весни / Vogue

Широкі штани

Штани широкого крою – не менш трендовий варіант майбутнього сезону. В мас-маркетах зверніть увагу на штани-палаццо, або ж будь-які інші моделі вільного силуету. Шкіряні штани чудово підійдуть для святкових образів в поєднанні з туфлями на каблуці, або ж для більш спокійних виходів під кросівки чи мюлі.



Трендові штани весни / Vogue

Штани в клітинку

Клітинка перед початком нового сезону не сходить з модних радарів. Про неї говорять майже всі. Навесні дизайнери радять робити ставку на штанний костюм в клітинку. Саме завдяки такій вигідній купівлі, можна поєднувати не лише штани з окремими елементами гардеробу, але й жакет.



Трендові штани весни / Vogue

Класика

Щороку класичні штани з’являються на моделях в різних колекціях іменитих брендів. Цей елегантний фасон вже перевірений роками, тож не втрачає своєї актуальності й досі. Найкращим поєднанням з класичними штанами стане жакет, блузка та водолазка. Фешіоністи поєднують класичні штани з яскравими светрами oversize.



Трендові штани весни / Vogue

Штани з розрізами

Штани з розрізами у стилі Вікторії Бекхем справив справжній фурор на початку осені. Тоді всі модниці приміряли стильний елемент гардеробу у своїх аутфітах. Навесні ці штани з розрізом біля щиколоток можна одягати на роботу, ділові зустрічі та навіть на вечірки з друзями.



Трендові штани весни / Vogue

Шовкові штани

Шовкові штани весною складуть гідну конкуренцію всім іншим моделям. Найкраще вони виглядатимуть в парі з жакетом, білизняними топами та блузами. Серед класичних кольорів – чорний, однак дизайнери представили також бурдову, фіолетову, синю та зелену модель. Вибір залишається за вами.



Трендові штани весни / Vogue