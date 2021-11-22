Трендові шарфи в зимових образах: як їх носять відомі блогери

За кілька днів розпочнеться зима, тому вже час запасатися головним атрибутом зимового сезону – шарфом. Це один з небагатьох аксесуарів, який не лише захищає від холоду, але й здатен зробити будь-який образ ультрамодним.

Шарф стане чудовим доповненням до пальта, пуховика, шуби чи дублянки. Дизайнери врахували, що найважливіше у шарфах – це комфорт та елегантність. Тож взимку в моді будуть аксесуари грубої в’язки, з бахромою, а також мінімалістичні вироби, які допоможуть довершити образ і не перевантажити його.

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Часто у дівчат виникають труднощі щодо вибору шарфа: який обрати та як стилізувати його у своєму аутфіті. Кілька простих правил вам продемонструють на собі модні блогери, у яких шарф займає чільне місце в холодну пору року.

Монохромне поєднання

"Можуть бути різні відтінки одного кольору, як-от блакитний, синій чи помаранчевий, коричневий або ж однакові підтони", – йдеться в дописі.

Принтований шарф

Обирайте кольори та масштаб принта відповідно до власних вподобань та верхнього одягу на сезон.

Комлементарне/ аналогове поєднання відтінків

"Якщо хочете поекспериментувати, скористайтесь схемами поєднання кольорів. Стильно виглядатиме мікс червоного та зеленого чи коричневого та блакитного", – зазначають стилісти.

В ахроматичних кольорах

Білий шарф може стати акцентом у образі, наприклад, total чорному чи коричневому аутфіті.

Комплект із шапкою

"Рекомендуємо звернути увагу на кашемірові шапки та шарфи, що слугуватимуть не один рік і доповнять більшість зимових образів", – зазначено в дописі.

Маніжка

Маніжка – це альтернатива класичному шарфу, яка також додасть трендовості образу, тепла і комфорту. Особливу увагу зверніть на моделі з кашеміру чи домішками шерсті.

Як носять шарфи модні блогери



Стильні образи з шарфом на зимовий період / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи з шарфом на зимовий період / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи з шарфом на зимовий період / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи з шарфом на зимовий період / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи з шарфом на зимовий період / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи з шарфом на зимовий період / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи з шарфом на зимовий період / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи з шарфом на зимовий період / Фото з інстаграму Pump Your Studio

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Стильні образи з шарфом на зимовий період / Фото з інстаграму Pump Your Studio