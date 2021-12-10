Трендові шарфи і шапки 2021 – 2022: обираємо аксесуари для холодної пори року

У холодну пору року ми всі звертаємо увагу на важливі елементи гардероба, без якого просто не обійтися в мінусову температуру. Окрім пуховика, чобіт й рукавиць - особливу роль відіграють шарфи та шапки.

Такі аксесуари як шарф і шапка, здатні не лише зігріти, але й додати образові особливої родзинки. Саме вони здатні чудово доповнити зимовий, затишний аутфіт.

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Магазини мас-мідл сегменту пропонують найрізноманітніші вироби: мінімалістичні, базові, вовняні й кашемірові. Обирайте ті, які подобаються вам найбільше. Інстаграм-модниці цього сезону створюють ніжні образи у нюдових тонах, доповнюючи коричневу дублянку бежевою шапкою з шарфом, але якщо хочете додати яскравості аутфіту, сміливо обирайте блакитний – символ 2022 року тварини-покровителя Блакитного Тигра.

Також можете сміливо обирати головний колір року за версією інституту Pantone – синьо-фіолетовий Very Peri.

Теплий зимовий виріб ви можете придбати в таких магазинах, як Zara, H&M, Massimo Dutti чи Cos.

Довжина шарфа має також велике значення. У цьому сезоні популярні шарфи, які можна кілька разів обв’язати навколо шиї. Однак незав’язаний шарф також залишається актуальним. Його можна стильно накинути на плече, або перекинути через шию.

У пару до шарфа обирайте шапку одного відтінку. Якщо ж ви добре знаєтеся в техніці колорблокінгу, тоді без проблем можете довершувати шарф шапкою іншого кольору.

Трендові шапки і шарфи 2021 – 2022



Модні аксесуари в холодну пору року / Фото з інстаграму Selfish school



Модні аксесуари в холодну пору року / Фото з інстаграму Selfish school



Модні аксесуари в холодну пору року / Фото з інстаграму Selfish school



Модні аксесуари в холодну пору року / Фото з інстаграму Selfish school



Модні аксесуари в холодну пору року / Фото з інстаграму Selfish school



Модні аксесуари в холодну пору року / Фото з інстаграму Selfish school